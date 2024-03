Aumenta las dudas sobre el estado de la princesa de Gales después de que, sin previo aviso, haya desaparecido la información sobre uno de los actos en los que la esposa del príncipe Guillermo iba a participar. Esta misma semana veían la luz las primeras fotografías de Catalina Middleton desde que el pasado mes de enero la nuera del rey Carlos III tuviera que pasar por quirófano de manera urgente para una intervención abdominal de la que no se han dado a conocer detalles concretos.

Catalina Middleton con su hija Carlota. / Gtres

Era la prensa norteamericana la que publicaba unas fotografías de la princesa de Gales en un coche conducido por su madre, Carole Middleton, en los terrenos de Windsor. Con gafas de sol, el rostro serio y el cabello suelto, la esposa del príncipe Guillermo aparecía en el asiento del copiloto. Las imágenes despejaban parte de las incógnitas sobre el estado de Catalina Middleton, sobre todo después de que algunas fuentes asegurasen que su estado era más grave de lo que se había contado.

A pesar de que la Casa Real no ha hecho declaraciones sobre las fotografías, lo cierto es que poco después de que vieran la luz se confirmaba la presencia de la princesa de Gales en parte de los actos con motivo del Trooping the Colour, previsto para el mes de junio. Sin embargo, esta información no partía de fuentes de la Casa Real, sino de la British Army. El acto en cuestión en el que se anunció la presencia de la esposa del heredero era un ensayo, en su papel de coronel de la Guardia Irlandesa.

Catalina Middleton en una imagen de archivo. / Gtres

Hasta aquí nada extraño, puesto que el Palacio de Kensington ya ha recalcado en varias ocasiones que la reaparición de Catalina Middleton tendrá lugar después de la Pascua. No obstante, el anuncio del compromiso del mes de junio se ha retirado de manera repentina, lo que ha llamado mucho la atención.

Las teorías sobre la reaparición de la princesa

A pesar de que de momento fuentes oficiales del Palacio de Kensington solamente han asegurado que la reaparición de la princesa de Gales tendrá lugar después de la Pascua, cuando se tuvo constancia del anuncio del acto del 8 de junio muchos pensaron que este sería su primer compromiso. Esto provocó una avalancha de solicitudes para acudir al acto.

No se sabe con certeza si la retirada del anuncio es una orden directa del Palacio de Kensington, que quiere controlar al máximo todo lo que tenga que ver con la reaparición de la princesa de Gales o si es que todavía no tienen claro cuándo podrá retomar su agenda la esposa del príncipe Guillermo. Aún así, resulta extraño que la British Army colgara en su red los detalles del compromiso sin haberlo consultado antes con el Palacio de Kensington. Quizás la esposa del príncipe Guillermo sí tenía pensado ir pero, dadas sus circunstancias presentes, no están del todo claros sus tiempos. Sea como fuere, lo cierto es que todos estos movimientos solamente hacen que el misterio sobre Catalina Middleton y el hermetismo de la Casa Real vayan in crescendo.