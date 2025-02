Mette-Marit, bajo presión: nuevo giro en la defensa legal de Marius Borg

Desde que se conoció el caso, la Casa Real noeruga ha decidido mantener un perfil bajo, eludiendo comentarios y expresando su apoyo a las autoridades mientras el caso se resuelve. No obstante, para Mette-Marit en particular, la situación ha sido más compleja. Algunos aspectos de la investigación la han vinculado indirectamente, especialmente después de que una de las ex novias de Marius afirmara que ella sabía lo que sucedía. Además, ciertos informes en la prensa noruega sugieren que Mette-Marit habría sido informada sobre la detención de su hijo y, supuestamente, pudo haberle ayudado a borrar pruebas. Sin embargo, estas acusaciones no han sido confirmadas en los tribunales.