El Rey Carlos III y su esposa, la Reina Camilla retomaban este lunes su agenda tras finalizar el luto por la Reina Isabel con una visita muy especial a Escocia. Todo un baño de masas para el monarca, que no dudaba en recordar a su madre en este importante momento: “Mi querida madre estaría muy feliz”, ha dicho el soberano.

Sin embargo, este primer acto de la nueva era se ha visto, en parte, empañado por los duques de Sussex. Apenas unas horas después de que Carlos III y Camilla reaparecieran en Escocia, se han hecho públicos unos nuevos retratos ‘oficiales’ de la pareja. Unas fotografías tomadas por su fotógrafo de cabecera, Misan Harriman, que las ha compartido en su cuenta de Instagram.

Se trata de dos instantáneas, una a color y otra en blanco y negro, muy en la línea de los retratos que suele compartir la pareja. En las fotografías se ve a Meghan vestida de rojo, con un conjunto de pantalón recto y blusa con lazada y el pelo recogido en una coleta. Las imágenes fueron tomadas el pasado 5 de septiembre, cuando la pareja estuvo en la ciudad de Mánchester en el congreso One Young World. Una de las citas del matrimonio en su última gira por Europa y en la que Meghan ofreció un discurso que acaparó toda la atención. Es probable que Meghan y Enrique tuvieran pensado distribuir las fotografías mucho antes, pero han preferido esperar a que finalizara el período de luto.

Sin embargo, no deja de ser llamativo que los duques de Sussex hayan escogido el mismo día en el que el Rey Carlos III retoma sus compromisos oficiales, algo que muchos han visto como un gesto de provocación a la Corona, en lugar de permanecer en un discreto segundo plano. Algo que, seguramente, habrían preferido en el Palacio de Buckingham.

No hay que olvidar que desde el Palacio de Buckingham distribuyeron hace unos días la primera imagen oficial de la nueva estructura de ‘La Firma’, esto es, los Reyes y los príncipes de Gales. Una instantánea que se tomó el 18 de septiembre, en la recepción previa a las exequias de la Reina Isabel y que parece que ha sido interpretada como una declaración de intenciones por parte de Carlos III de remarcar quiénes son las figuras clave para la institución, en la que los Sussex ya no tienen cabida. Por eso, varias fuentes apuntan a que la publicación de los nuevos retratos de Enrique y Meghan en este momento no es más que una ‘pataleta’ de la pareja para reivindicar que ellos también siguen en activo, aunque sea de una manera muy diferente. Parece que la guerra entre los Windsor no ha terminado aún.