La situación de la princesa Mette-Marit de Noruega se complica cada vez más, no solamente a nivel personal por el escándalo que rodea a su hijo mayor, sino también por su estado de salud. La casa real del país nórdico acaba de confirmar que la esposa del príncipe Haakon tiene que alargar aún más su baja y mantenerse alejada de los compromisos oficiales.

Desde el departamento de comunicación han hecho público un nuevo comunicado en el que anuncian que la nuera de los reyes Harald y Sonia de Noruega aún seguirá al margen de la actividad institucional y centrada únicamente en su tratamiento para la fibrosis pulmonar que padece desde hace años. Fue el pasado 11 de octubre cuando fuentes oficiales revelaron que Mette-Marit iba a estar de baja durante un tiempo debido a que tenía que retomar su tratamiento, pero apenas 10 días después se anunció que la princesa estaba teniendo bastantes efectos secundarios a consecuencia de la medicación y, por este motivo, su baja iba a alargarse.

Los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega. (Foto: Gtres).

Una baja que ahora sabemos que va a extenderse hasta principios del mes de noviembre. Así lo han confirmado desde la casa real a través de un nuevo comunicado en el que aseguran que la princesa estará al margen de los compromisos oficiales hasta, al menos, el 5 de noviembre. Esto no significa que Mette-Marit vaya a retomar su actividad de cara a esta fecha, sino que la baja aún podría ampliarse más. Todo depende de cómo vaya respondiendo la mujer del príncipe Haakon al tratamiento y a los efectos secundarios de la medicación.

A pesar de que la princesa lleva padeciendo esta enfermedad varios años, Mette-Marit siempre ha intentado cumplir al máximo con sus compromisos institucionales. Un espíritu de lucha y de superación del que en alguna ocasión ha hablado el propio príncipe Haakon de Noruega, que admira la fortaleza de su esposa a pesar de su enfermedad.

Los príncipes Haakon y Mette-Marit juntos. (Foto: Gtres).

Un momento delicado

La baja de Mette-Marit se ha producido en un momento muy delicado para la familia real por diferentes motivos. El principal de todos es la polémica que rodea al hijo mayor de la princesa, Marius Borg, que está generando un gran escándalo en el entorno de la familia real y está pasando factura a la imagen de la institución.

A pesar de que desde el primer momento la familia real ha intentado mantenerse al margen, esto está siendo muy complicado, sobre todo, por todos los frentes abiertos que tiene Marius Borg, no solamente por su detención el pasado mes de agosto, sino también por las acusaciones de dos de sus ex parejas. Incluso la Fiscalía del país ha solicitado que la princesa declare en el caso, algo sobre lo que la casa real no se ha pronunciado aún.