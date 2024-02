Marta Luisa de Noruega convierte su boda con el chamán en una cumbre de estrellas

La cuenta atrás para una de las bodas más esperadas de la temporada ya ha comenzado. El próximo verano contraerán matrimonio en Noruega la princesa Marta Luisa y su pareja desde hace varios años, el chamán Durek Verret. Una ceremonia que, pese a ser el enlace de la hija de un monarca, no será ni mucho menos como la primera boda de la princesa con Ari Behn, a la que asistieron representantes de diferentes casas reales. Es más, al margen de que se trata de su segundo enlace y que va a tener un perfil más discreto, Marta Luisa no es la heredera al trono -lo es su hermano, el príncipe Haakon-, por lo que el protocolo marca que no tienen que estar presentes reyes o príncipes de alto rango.

Marta Luisa de Noruega y el chamán posando. / Gtres

Independientemente de esto, lo cierto es que la boda de Marta Luisa y el chamán sí que va a ser un acontecimiento memorable y llamativo. De hecho, aunque no vaya a tener una gran trascendencia en la esfera royal y que se va a celebrar en un hotel en lugar de una iglesia o un palacio, sí que se espera que asistan importantes invitados. El enlace tendrá lugar el próximo 31 de agosto en el Hotel Union en Geiranger, en el norte del país, a casi 1000 kilómetros de la capital.

Una lista muy selecta

Pese a que todavía es pronto para conocer muchos detalles de la celebración, sí que se sabe que la intención de los novios es que estén presentes algunos destacados rostros del panorama internacional, además de los miembros de la Familia Real de Noruega, eso sí, no como representantes institucionales, sino como familia de la novia.

Tal como han podido confirmar medios noruegos, la boda de la princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán no se va a convertir en un encuentro de royals, sino en una reunión de lo más destacado del mundo del espectáculo. Y es que la pareja ha invitado a rostros tan conocidos como Gwyneth Paltrow o Lenny Kravitz, entre otros.

Hay que recordar que el chamán conocía a la ganadora del Oscar mucho antes de conocer a la princesa, por lo que no es extraño que haya decidido invitarla para participar en uno de los días más importantes de su vida. «Mucho antes de que Marta entrara en escena ambos ya eran muy cercanos», ha dicho una fuente cercana a la revista Se og Hør. De hecho, en el año 2019, la princesa estuvo de vacaciones en casa de la actriz. Otro nombre destacado en la lista de invitados es Lenny Kravitz. No obstante, todavía hay muchas cuestiones por confirmar.

El secreto mejor guardado

Una de las cosas que más interés genera es, lógicamente, el vestido de la novia aunque, en este caso, no se espera que Marta Luisa de Noruega apueste por un estilo tradicional ni que tampoco lleve tiara, como sí ocurrió en su primera boda. Y es que el enlace no tendrá nada que ver con la celebración que protagonizó con Ari Behn, que ya de por sí fue un enlace en el foco de la polémica. Eso sí, su familia le ha dado todo su apoyo en este importante paso.