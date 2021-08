El pasado fin de semana, el marido de la princesa Eugenia de York se trasladó a Capri para participar en una serie de actos benéficos patrocinados por la marca de Tequila Casamigos, para la que trabaja. Un compromiso profesional al que no le acompañaron ni su esposa ni su hijo, nacido hace apenas unos meses. Hasta aquí nada extraño, si no fuera porque varios medios publicaron una serie de imágenes en las que se veía al yerno del príncipe Andrés disfrutando de una jornada en las costas de la isla acompañado de una serie de mujeres en actitud distendida, algunas de las cuales incluso compartieron detalles de la jornada en sus redes sociales.

Unas fotografías que han generado todo tipo de especulaciones, y no solo en el Reino Unido, máxime cuando una de las modelos aparecía en topless. Sin embargo, han sido varias las voces que se han alzado para defender al marido de la Princesa. Por un lado, la madre de Eugenia de York, Sarah Ferguson, concedía una entrevista esta semana en la que sacaba las uñas por su yerno: “Jack es un hombre de gran integridad, es una de mis personas favoritas, un gran padre y un marido fabuloso”, decía la Duquesa.

Pero no solo ella ha querido aclarar lo sucedido y alejar cualquier sospecha sobre el yerno del duque de York. También una de las modelos que iba con Brooksbank en el barco ha hecho unas declaraciones al tabloide Daily Mail. Erica Pelosini ha explicado el motivo por el cual aparece en topless en las imágenes que han visto la luz: “por lo general, nunca voy en topless, pero mi bikini se mojó y decidí quitármelo”, ha dicho la joven, que lamenta mucho todo lo que ha sucedido y que se haya puesto a Jack en el punto de mira. “Sé que esto no es positivo para Jack y su familia. Me sentí muy mal por ellos cuando vi las imágenes de él rodeado de tres mujeres porque su esposa no estaba ”, ha asegurado.

El marido de la Princesa, de 35 años se ha visto envuelto en una gran polémica cuando fue captado por las cámaras navegando, nadando y disfutando de una jornada en alta mar acompañado por Pelosini, la directora global de Casamigos Rachel Zalis y otra modelo, Maria Buccellati, mientras estaba en la ciudad para la Gala de Verano de UNICEF como embajador de la marca de Casamigos.

“Las imágenes han llevado a la gente a hacer comentarios inadecuados y sacar conclusiones precipitadas, y es muy doloroso que se pueda pensar esto”, ha dicho Pelonisi. “Lamento mucho haber causado alguna vergüenza a la princesa Eugenia y a Jack. No era apropiado estar en topless”, ha querido recalcar.

Tal como ha asegurado la modelo, ha tenido la oportunidad de disculparse con la princesa Eugenia y parece que el incidente va a quedar en una desafortunada anécdota aunque en un principio ha generado más de un disgusto.