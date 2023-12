Las confesiones del marido de Carlota sobre la película de los Grimaldi

Aunque sea el marido de Carlota Casiraghi, Dimitri Rassam no solo no tiene un papel oficial en el Principado de Mónaco, sino que, además, en algunas ocasiones, se ausenta de celebraciones importantes debido a sus compromisos profesionales. Y es que el hijo de Carole Bouquet es uno de los rostros más destacados del panorama cinematográfico, especialmente en Francia.

Carlota Casiraghi con Dimitri Rassam juntos de la mano.

En estos últimos días, Rassam tiene una agenda muy intensa, ya que está a punto de llegar a los cines la segunda parte de la saga centrada en Los tres mosqueteros, que pone el foco en la figura de Milady. Una película que vuelve a versionar el clásico de Alejandro Dumas y en la que participan Vincent Cassel y Eva Green entre otros. Dimitri Rassam es uno de los productores del filme y ahora que acaba de terminar el rodaje de otra adaptación de las obras de Dumas -en este caso de El conde de Montecristo-, ha concedido una entrevista a Point de Vue -revista de referencia para los Grimaldi-.

Unas declaraciones en las que, como es lógico, se explaya sobre su carrera cinematográfica, sus proyectos actuales y futuros, pero donde también habla de su familia. Aunque no es muy dado a hacer declaraciones sobre su esposa, sus hijos u otros miembros de la Familia Grimaldi, en esta ocasión, Dimitri Rassam ha comentado algunos detalles, ya que se encuentra trabajando en un proyecto relacionado con la familia, en el que están participando algunos de sus miembros.

Dimitri Rassam junto a Carlota Casiraghi.

De hecho, en la última edición del Festival de Cannes no solo presentó un documental sobre la vida de su padre, Jean-Pierre Rassam -con el apoyo de su madre y su suegra-, sino que también se confirmaron los primeros detalles del proyecto sobre los Grimaldi, en el que participan, además de Rassam, Beatrice Borromeo, Pierre y Andrea Casiraghi. Se trata de un proyecto al estilo de The Crown en el que se repasan los orígenes de los Grimaldi: «Está en desarrollo. Ideas a esta escala requieren su tiempo», ha dicho Dimitri, que ha contado que es probable que sean varias películas. El productor ha contado que fue una idea original de Andrea Casiraghi y que luego ha sido Beatrice Borromeo con su marido Pierre y con Andrea los que han dado los siguientes pasos antes de hablar con él.

Dimitri ha confesado que la historia real sobre los Grimaldi es fascinante y muy poco conocida por la mayoría de las personas. «Tan solo conocía las líneas generales de esta historia, pero cuando Beatrice, Pierre y Andrea me invitaron a leer lo que ya habían desarrollado, quedé cautivado por el destino de los Grimaldi y sus vínculos con todo el continente», ha comentado.

Dimitri Rassam posando en un photocall.

No es la primera vez que Dimitri trabaja con su familia política, de hecho, ya coprodujo la película Nuestra Señora del Nilo junto a Carlota Casiraghi, lo que supuso el debut de su mujer en el mundo del cine. Algo que no descarta volver a repetir si se dieran las circunstancias. «Carlota inició este proyecto al que luego me uní. Evidentemente, no dejaría de considerar sus ideas cinematográficas».

Una evolución natural

El productor también ha hablado sobre cómo ha sido su desarrollo profesional, que él mismo define como una evolución natural. Hay que recordar que Rassam pertenece a una familia muy vinculada al mundo del Séptimo Arte, tanto por parte de su padre -fallecido cuando apenas era un niño-, como de su madre, que es una de las actrices más conocidas del panorama francés. Tal como ha contado, a día de hoy, siente que produce mejor que cuando empezó y que se involucra más en los proyectos. «Me gusta la dimensión aventurera del trabajo del productor», ha declarado el marido de Carlota Casiraghi, que asegura que ha tenido mucha suerte de nacer en la familia que ha nacido, que apoya el talento y que nunca le presionó a dedicarse al mundo del cine, sino que fue un proceso natural y lógico.