Madre más que Reina: el papel más importante de doña Letizia

Una madre atenta y protectora. Más allá de su faceta como reina, para doña Letizia, su papel de madre es quizás el más importante y así queda reflejado en cada uno de los actos a los que asiste con sus dos hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Dos adolescentes que están en pleno desarrollo y cuyas personalidades son totalmente diferentes. Sin embargo, se complementan a la perfección.

A pesar de que desde siempre ha estado patente que la posición de la Princesa Leonor y de la Infanta Sofía son diferentes, doña Letizia -y también el Rey-, ha fomentado que, de puertas para dentro, ambas reciban el mismo trato y la misma educación. Una realidad que ha ayudado a estructurar la especial relación entre las hermanas, que queda patente en cada una de sus apariciones públicas. No hay acto en el que estén ambas que no se dediquen gestos de cariño o confidencias. Sofía ha sabido encontrar su lugar y es plenamente consciente de que su hermana es la que está llamada a suceder al Rey. No obstante, ella puede ser un baluarte fundamental para la institución, llegado el momento.

Aunque ahora las diferencias entre las dos hermanas son cada vez mayores -no solo en responsabilidades, sino también en estilo y personalidad-, la Reina Letizia no ha dejado de esforzarse en evitarlas o, al menos, hacerlas menos evidentes. No hay que olvidar que Leonor, como heredera, tiene como figura de referencia al Rey, cuyos pasos debe seguir. Es más, desde que don Felipe asumiera la jefatura del Estado, la posición de la Princesa en los diferentes actos ha cambiado. Antes las dos estaban junto a la Reina, mientras que ahora, Leonor siempre se coloca al lado del Rey.

Una situación que ha hecho que la Reina se vuelque de manera especial en la Infanta Sofía. En cada uno de los actos en los que participa la Familia Real al completo, la Reina siempre está pendiente de su hija menor. Es más, incluso se decantó por que la Infanta ocupara un hueco en la mesa presidencial en los Premios Princesa de Asturias, algo que nunca ocurrió en el caso de las Infantas Elena y Cristina, que permanecían en un lugar diferente. A esto hay que añadir que en muchos de los compromisos de Leonor siempre está su hermana.

Y es que para la Reina Letizia su papel como madre es muy importante. Aunque no solemos verla dedicando gestos de cariño a sus hijas, en ocasiones si revela en público alguna curiosidad, como su pasión por la lectura entre otras cosas. Una afición que ella misma se ha encargado de transmitirles. De hecho, hay que recordar que cuando se anunció el compromiso de don Felipe con doña Letizia, la futura princesa dijo de su prometido que le encantaba que fuera un ávido lector.

Más allá de los libros, la música y la danza es otra de las cosas que la Reina comparte con sus hijas. En el pasado era muy habitual que doña Letizia ‘se escapara’ con amigas a conciertos o representaciones, algo que ahora hace con sus hijas. Recientemente, se las ha podido ver en Madrid en un concierto de Harry Styles, a pie de pista. Para la Reina, sus hijas se han convertido en un gran apoyo, con las que además no duda en compartir armario.

La realidad es que, aunque su labor principal la desarrolla al lado de don Felipe, para doña Letizia, el futuro de sus hijas es una de sus grandes preocupaciones. No hay que olvidar que una de ellas es una futura reina. Aunque se ha comentado mucho que la Reina es una mujer estricta en la educación de sus hijas, lo cierto es que Leonor y Sofía se han convertido en dos adolescentes bien educadas y correctas, conscientes además de la realidad del mundo. Una situación que es fruto de la implicación de sus padres en su día a día y que ha sido posible gracias al esfuerzo de los Reyes por formar una familia feliz y estructurada.