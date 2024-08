A pesar de que los Juegos Olímpicos terminaron el pasado fin de semana, todavía siguen conociéndose algunas anécdotas y detalles de esta última edición. Algunos de ellos, por ejemplo, relacionados con la presencia de los Reyes en París. La Familia Real se ha organizado para poder estar en el mayor número posible de pruebas y, a lo largo de las últimas semanas hemos podido ver a la Reina Letizia, al Rey Felipe VI, a la princesa Leonor y a la infanta Sofía, así como a la Reina Sofía apoyando a los deportistas españoles. La Familia Real se ha volcado con ellos en esta edición de los juegos y, como es lógico, de su estancia en París se han desvelado algunas anécdotas. Una de ellas tiene que ver, precisamente, con la Reina Letizia, que fue la que tomó el relevo tras sus hijas.

La esposa del Rey Felipe VI llegó a París a principios de agosto y estuvo animando a los deportistas españoles en varias pruebas. Por ejemplo, fue testigo del pase a semifinales de Carlos Alcaraz, entre otras cosas.

La Reina Letizia, en los Juegos Olímpicos. (Foto: Gtres)

Ahora acaba de trascender que, durante su estancia en París, doña Letizia tuvo la oportunidad de charlar con Pau Echaniz, medalla de bronce en piragüismo en la modalidad K1 de eslalon. El deportista, como suele ser habitual en este tipo de competiciones, pudo conversar brevemente a la Reina Letizia en uno de los encuentros que mantuvo con autoridades y ahora ha contado los detalles de la conversación con ella.

La conversación con la Reina

Ha sido en el podcast La Previa con Skain done Paul Echaniz ha contado cómo fue su encuentro con doña Letizia. «Me costó un poco mirarla a los ojos, tiene un aura muy grande», ha explicado el deportista. Según ha contado Pau, le reveló a la Reina que había estudiado moda antes de dedicarse al mundo del deporte, algo que sorprendió mucho a doña Letizia, que quiso saber más sobre esto. “¿Qué tipo de moda te gusta?”, le preguntó la esposa de Felipe VI, aunque, antes de que pudiera contestar, el padre de Pau aprovechó para contar que también le interesaba mucho las series de manga japonés.

Una revelación que no pilló por sorpresa a la Reina, que demostró que tenía conocimiento de estas cuestiones, de hecho, le preguntó algunas cosas. «Menos mal que me preguntó si me gustaba Issey Miyake, a lo que respondí que sí», ha contado Pau Echaniz, que ha dicho que, además, la Reina le dijo que en el futuro le futuro le gustaría tener un vestido suyo. «Pues ya me harás un vestido», sentenció.

La Reina en París

Tras la presencia de la princesa Leonor y de la infanta Sofía en los Juegos Olímpicos, la Reina Letizia viajó a la capital francesa y estuvo varios días allí apoyando a los deportistas. Doña Letizia se mostró entusiasmada y muy animada a lo largo de los días que estuvo en Francia, derrochando entusiasmo en las gradas en las diferentes pruebas de las que fue testigo.