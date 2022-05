Este fin de semana, los Reyes viajan a Huesca para una de las citas ineludibles de su agenda. Sus Majestades estarán en la ciudad para las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas, la primera ocasión que la jornada va a llevarse a cabo por primera vez con cierta normalidad tras la pandemia.

Esta cita es un evento de carácter castrense, como es el caso de otras fechas señaladas como el Día de la Hispanidad o la Pascua Militar, que supone el comienzo de la agenda de Sus Majestades año tras año. Se celebra el sábado más cercano al final de mes y coincide con la festividad de San Fernando, que es patrón del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra.

El Día de las Fuerzas Armadas se remonta al año 1978, cuando se decidió que iba a conmemorarse de manera anual a los Ejércitos en una jornada. En el acto, como no podía ser de otra manera, se celebra un desfile militar y aunque lo habitual es que se desarrolle cada año en una ciudad diferente, Madrid es la que más ocasiones ha acogido esta fiesta.

A pesar de que se trata de un acto dedicado a los Ejércitos, lo cierto es que, como en otras ocasiones, el estilismo de doña Letizia suele acaparar gran parte de la atención. Desde que participara por primera vez en el año 2004, doña Letizia ha asistido en la mayor parte de ocasiones, aunque se ausentó en dos, coincidiendo con un viaje oficial y con el nacimiento de la Infanta Sofía. Aunque en 2020 se canceló por la crisis sanitaria, ya el pasado año se celebró con algunas restricciones, en ese caso, en Madrid.

Al igual que en otros compromisos, en los últimos años, los estilismos de doña Letizia en esta jornada han ido evolucionando hacia un estilo más femenino y versátil. En su primera etapa apostaba por looks más sobrios, sobre todo, trajes de chaqueta de factura clásica, muchos de ellos firmados por Felipe Varela, pero ya desde que don Felipe asumiera la jefatura del Estado, sus outfits son más variados. Nuevas firmas se han incorporado a su armario, en el que predominan las faldas midi y los vestidos fluidos.

Dos de los looks más alabados son, sin duda, el que llevó el pasado año y el de 2019. En Sevilla, en el año previo a la pandemia, doña Letizia sorprendió con un modelo firmado por la marca sevillana Cherubina, a la que ha recurrido en varias ocasiones. El pasado año apostó por un vestido blazer en color rosa, del que todavía no se ha conocido la procedencia, aunque podría tratarse de un modelo a medida elaborado por su modista. A la espera de ver con qué nos sorprende este año, repasamos en nuestra galería los mejores looks de la Reina Letizia en esta cita militar. No te los pierdas.