El pasado fin de semana, la Reina Letizia se convirtió en una de las royals más admiradas en los actos de coronación del rey Carlos III en Londres. La esposa de Felipe VI acertó de pleno en la elección de los dos looks que escogió para una celebración de tal relevancia institucional e histórica. Por un lado, en la recepción que el nuevo monarca ofreció en el Palacio de Buckingham la víspera de su entronización, doña Letizia eligió un diseño drapeado en verde lima de Victoria Beckham, con guiños no solo al país anfitrión, sino también al propio Felipe VI, por el color, que se asocia al acrónimo V.E.R.D.E., ‘Viva el Rey de España’. Un día después, ya en la Abadía de Westmisnter, la Reina acaparó titulares con su espectacular conjunto rosa de inspiración años 40 de Carolina Herrera y el maravilloso tocado de la firma Balel. Dos looks de diez con los que la consorte se convirtió en una de las mejor vestidas de los fastos.

Sin embargo, no es, ni mucho menos, la primera vez que doña Letizia conquista fuera de nuestras fronteras. Hace casi veinte años, la entonces prometida del príncipe de Asturias debutó entre la realeza europea en la boda de los príncipes Federico y Mary de Dinamarca, en la capital danesa. Un enlace que, además de acaparar la atención por ser el del heredero a la Corona -que, por cierto, a día de hoy es de los pocos que sigue ocupando este puesto dos décadas después-, lo hizo por el estreno de doña Letizia.

La periodista deslumbró en las calles de Copenhague con dos espectaculares diseños de Lorenzo Caprile. Dos looks con el rojo como protagonista -su color fetiche durante mucho tiempo- que, a día de hoy, siguen siendo unos de los mejores estilismos de la Reina. Por un lado, el conjunto de falda y corpiño que llevó en el primero de los compromisos y, por otro, el vestido ajustado de gasa que combinó con broches de rubíes y pendientes a tono con el que acaparó todas las miras en la boda del heredero al trono de Dinamarca.

Han pasado casi veinte años desde aquella fecha y, desde entonces, el estilo de la Reina Letizia ha evolucionado mucho. A día de hoy, la esposa de Felipe VI está considerada una de las royals mejor vestidas de Europa pero, sobre todo, es una de las que menos gasta en moda. Mientras que royals como Charlene de Mónaco o Máxima de Holanda invierten ingentes cantidades en vestuario, doña Letizia es una de las más comedidas y, además, destaca por su predilección por firmas poco conocidas, made in Spain y con una filosofía sostenible a las que apoya y da visibilidad. Un gesto muy alabado por parte de la Reina y que supone un auténtico espaldarazo a la moda española.

Es más, aunque la moda nacional sea la que domine su armario, lo cierto es que no es raro que en sus desplazamientos internacionales haga guiños a los países que visita. Lo ha hecho en Londres de la mano de Victoria Beckham, pero también lo hizo en Suecia con un look de H&M que, curiosamente, había llevado la princesa Victoria, o en EEUU vestida de Michael Kors. Sin duda, la Reina Letizia tiene una gran capacidad para acertar en este aspecto y además, cargar de significado cada uno de sus looks.