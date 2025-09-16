Letizia apuesta por la elegancia atemporal con un vestido Bardot en su primer acto en El Cairo

Los Reyes Felipe y Letizia han iniciado este martes su primer viaje de Estado a Egipto, que se extenderá hasta el viernes, con el objetivo de reforzar los lazos bilaterales entre ambos países. La invitación parte del presidente egipcio, Abdel Fattah Al Sisi, tras su visita a España en febrero, y representa una oportunidad para profundizar en la cooperación política, económica, cultural y científica. Tras ser despedidos con honores en el aeropuerto madrileño de Barajas, los monarcas han aterrizado en El Cairo, donde han participado en una recepción con la colectividad española residente en el país, en el hotel St. Regis, a orillas del Nilo.

Para la ocasión, la Reina ha optado por un vestido negro con escote Bardot, acompañando el conjunto con zapatos y bolso a juego, mientras el Rey, que ha pronunciado un discurso ante 300 ciudadanos españoles en el que ha destacado la importancia del diálogo, la convivencia pacífica y la estabilidad en Oriente Próximo, así como la solidaridad con las víctimas de conflictos recientes en Gaza; ha lucido un traje clásico.

Los Reyes en El Cairo. (Foto: Casa Real)

La colonia española en Egipto asciende a cerca de mil personas, la mayoría residentes en El Cairo, entre los cuales destacan profesionales casados con egipcios o con doble nacionalidad. Entre ellos se encuentran directivos de empresas vinculadas a la construcción, turismo, hostelería, restauración, así como arqueólogos, arabistas y egiptólogos que participan en campañas de excavación muy valoradas por las autoridades locales. Además, la comunidad incluye al personal de la embajada española, la Oficina de Cooperación Española y el Instituto Cervantes, así como representantes de ONG y organismos internacionales, como FMI, UNESCO, Banco Mundial, FAO, OIM y ACNUR, que cuentan con empleados de nacionalidad española. Esta diversa representación refleja la relevancia de España en distintos ámbitos dentro del país africano y la sólida conexión entre ambos Estados.

