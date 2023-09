El patólogo que examinó el cuerpo de Lady Di cuenta las extrañas preguntas que recibió

Cuesta encontrar un personaje público con un legado más grande que el que dejó Lady Di a su muerte, en aquel último y fatídico día de agosto de 1997. Por momentos, su ausencia se palia notablemente con una ingente cantidad de noticias sobre ella. Desde su estilo, sus joyas, sus confesiones, hasta lo que cuentan quienes compartieron tiempo y espacio con la princesa. Diana fue un icono de época y lo sigue siendo a todos los niveles ya que todo lo que acontece sobre su figura despierta un gran interés público.

Recientemente, la actualidad sobre la que fuera mujer de Carlos III de Inglaterra la trae un médico. Se trata del Dr. Richard Shepherd, quien ha examinado más de 23.000 cadáveres, y uno de ellos era el de la princesa Diana .Este doctor fue el encargado de volver a examinar el cuerpo de la princesa para la investigación oficial sobre su muerte en el trágico accidente automovilístico en París hace casi tres décadas. Diana, de 36 años, y su amante Dodi Fayed, de 42, murieron cuando su Mercedes se estrelló en un paso subterráneo en la capital francesa. Tras llevar a cabo una segunda autopsia del cuerpo de la difunta princesa, al Dr. Shepherd le hicieron algunas preguntas extrañas sobre Lady Di.

Diana de Gales en una imagen de archivo. / Gtres

Algunas de las preguntas que recibió el forense fueron cuando menos bizarras. «La gente preguntaba: ‘¿Era hermosa?’ ‘¿Estaba pacífica?’ ‘¿Estaba embarazada?’», revela el patólogo. De hecho, ha recibido bastantes presiones por parte de gente que buscaba sus más íntimas confesiones: «Siempre me aseguré de no decir nada (en todos los casos de interés público en los que estuve involucrado) que no hubiera aparecido ya en la prensa», cuenta en Mirror.

El Dr Shepherd añade que «patológicamente no había evidencia de que la princesa Diana estuviera embarazada, pero algunas mujeres dicen que saben que están embarazadas desde el momento de la concepción. ¿Era ella una de esas?». De este modo, plantea una duda no esgrimida hasta ahora tras el fallecimiento de Lady Di.

Lady Di / Gtres

Este facultativo lamenta que la madre del príncipe Guillermo no cumpliera con las medidas de seguridad pertinentes el día del fatal accidente: «Diana habría estado aquí para la boda del príncipe Harry con Meghan Markle en mayo si hubiera usado el cinturón de seguridad. Si hubiera dado este paso, cree que habría sobrevivido a la tragedia del túnel del Pont de l’Alma. Quizá con un ojo morado o tal vez con un brazo roto», asegura.

Diana de Gales en Pakistán. / Gtres

Hay que recordar que las investigaciones oficiales póstumas determinaron más tarde que Diana y Dodi murieron en un accidente cuando el conductor francés que los transportaba chocó su coche al estar en estado de ebriedad y ante la persecución de los paparazzi. El jurado de la investigación sobre la princesa concluyó que la pareja había sido asesinada ilegalmente y que sus muertes fueron el resultado de una «negligencia grave» por parte de Henri. No obstante, con el tiempo se han generado muchas más hipótesis sobre uno de los fallecimientos más sonados de las últimas décadas.