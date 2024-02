La insólita teoría sobre la baja de Kate Middleton a golpe de meme

Más de un mes y medio después de que se confirmara que la princesa de Gales se había tenido que someter a una intervención abdominal, a día de hoy sigue sin saberse qué es exactamente lo que le ha ocurrido a Catalina Middleton o cuándo se reincorporará a la agenda. Se ha especulado con la posibilidad de que la esposa del príncipe Guillermo sufra algún trastorno relacionado con la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn o similar, pero no ha habido en ningún caso confirmación por parte de fuentes oficiales, que se han limitado a decir que su evolución es positiva.

Los príncipes de Gales juntos. / Gtres

De hecho, la última actualización sobre su estado de salud ha tenido lugar precisamente esta semana, después de que el príncipe Guillermo se ausentara en el último momento del servicio religioso en recuerdo a Constantino de Grecia -su padrino-, que se celebró en el Castillo de Windsor. Una cita a la que acudieron representantes de diferentes familias reales, entre ellos, don Felipe y doña Letizia.

La ausencia de Guillermo llamó la atención e, inmediatamente despertó las alarmas sobre su esposa. Sin embargo, fuentes del Palacio de Kensington confirmaron que no era así y que Catalina Middleton continuaba su evolución de manera positiva. De la misma manera, aseguraron que tampoco tenía nada que ver con la repentina muerte de Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor, que se conoció el mismo día del servicio religioso.

Las teorías de las redes

Sin embargo, ante el silencio por parte de fuentes oficiales y de los medios por respetar la privacidad de los príncipes de Gales, las redes se han llenado de especulaciones en torno a lo que le ocurre a la nuera del rey Carlos III, sobre todo, porque si algo han confirmado desde Kensington es que Middleton no regresará a la agenda pública hasta después de Semana Santa. Más de dos meses ausente de actos oficiales en los que Guillermo también está bajando su actividad para estar a su lado, a pesar de que la situación de la Corona no está siendo fácil.

A raíz de este hermetismo, se han generado multitud de teorías sobre la princesa de Gales, sobre todo en las redes y, algunas de ellas rozan el disparate. Precisamente esta semana, Catalina Middleton se ha convertido en trending topic en X por una cuestión bastante particular, ya que se la está relacionando con una noticia que se ha vuelto viral en el Reino Unido. Se trata de una fallida experiencia inmersiva de la experiencia de Willy Wonka que se ha organizado en la ciudad de Glasgow.

Muchos periódicos han recogido la noticia de la estafa por parte de una empresa que cobró hasta 35 libras por las entradas de una exposición basada en la película protagonizada basada en el libro de Roald Dahl, y que ha utilizado la inteligencia artificial para hacer creer a los usuarios que se adentrarían en el fascinante universo de Willy Wonka. Sin embargo, nada más lejos de la realidad ya que, la experiencia en cuestión no se parecía a lo prometido por la empresa, lo que ha generado muchas denuncias y críticas, así como memes en las redes.

“yeh so basically Kate Middleton hasn’t been seen in months like she’s actually missing. word on the conspiracy street is that she’s doing 1 of many things – gone for a BBL, growing out her bangs, lost at the Wonka experience. also she’s possibly banksy x” pic.twitter.com/IP20NIKgGl

— tiger b (@tiger_brooke) February 28, 2024