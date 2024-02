Apenas unas horas después de que la reina Camila presidiera, junto con otros miembros de la Familia Real, el servicio religioso en recuerdo del rey Constantino de Grecia en la Capilla de San Jorge, el Palacio de Buckingham emitía un comunicado en el que anunciaba una triste noticia. Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor, fallecía a los 45 años de edad, aunque fuentes oficiales no han dado, por ahora, más detalles sobre la muerte del yerno de los príncipes Michael de Kent -primos de la Reina Isabel.-

La reina Camila y la princesa Ana juntas en el homenaje a Constantino de Grecia. / Gtres

«Con el más profundo dolor anunciamos la muerte de Thomas Kingston, nuestro querido marido, hijo y hermano. Tom era un hombre excepcional que iluminó las vidas de todo aquel que le conoció. Su muerte ha producido un enorme impacto en toda la familia y pedimos respetar nuestra privacidad mientras pasamos el duelo», rezaba el comunicado, emitido por el Palacio de Buckingham en nombre de Lady Gabriella y de la familia de Thomas Kingston.

Una noticia que, sin lugar a dudas, ha conmocionado al Reino Unido, no solamente porque no han trascendido por ahora las causas de la muerte de Thomas Kingston sino también porque apenas tenía 45 años. Su mujer, Lady Gabriella, no estuvo en la Capilla de San Jorge este martes en el homenaje a Constantino de Grecia, pero sí acudieron sus padres, los príncipes Michael de Kent, a los que se pudo ver con el rostro serio. También se mostraron afectados otros miembros de la Familia Real, como la reina Camila o la princesa Ana pero, en ese momento, se pensaba que se trataba por el recuerdo al rey Constantino de Grecia, ya que nada hacía intuir que la familia acababa de sufrir un fuerte varapalo.

Thomas Kingston en una imagen de archivo. / Gtres

Una muerte inesperada

A pesar de que de momento no se han confirmado las causas de la muerte del marido de Lady Gabriella, sí que ha trascendido que su cuerpo fue encontrado sin vida por los servicios de emergencia el pasado domingo por la tarde en Gloucestershire, después de que se recibiera una llamada de alerta en torno a las 18:00 horas. Se ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las causas, pero no se sabe si la Familia Real hará públicos los detalles llegado el momento. Eso sí, algunos medios aseguran que por ahora no hay indicios de una muerte sospechosa o de la implicación de terceras personas.

De la misma manera, habrá que esperar a que se anuncie cuándo se llevarán a cabo las exequias, a las que asistirán representantes de la Familia Real, al igual que a su boda. El Palacio de Kensington sí que ha confirmado que la repentina ausencia del príncipe Guillermo de Gales en el homenaje a Constantino no ha tenido nada que ver con la muerte de Thomas Kingston.

No obstante, el escueto comunicado sobre la muerte de Kingston y la falta de información ha vuelto a poner en el punto de mira a la Familia Real por su política de comunicación y su falta de transparencia en torno a algunos temas, después de que siga sin saberse qué le ha ocurrido en realidad a la princesa de Gales, las causas de la ausencia de Guillermo en el homenaje a Constantino o el tipo de cáncer que padece el rey Carlos III.

La historia de Thomas Kingston y Lady Gabriella

La hija de los príncipes Michael de Kent y Thomas Kingston comenzaron su relación en el año 2014, aunque lo cierto es que Kingston era muy cercano al entorno de los Windsor. Por ejemplo, era muy amigo de Pippa Middleton -incluso se habló de un romance entre ellos-, y también se le relacionó con Natalie Hicks-Loebbecke -de la que se dijo que tuvo una relación con el príncipe Guillermo-.

La boda de Lady Gabriella y Kingston se celebró hace casi cinco años precisamente en la Capilla de San Jorge de Windsor, pero la pareja no ha tenido hijos. Lady Gabriella, que no es parte activa de la Familia Real, es periodista, filántropa y directora senior de Branding Latin America y de la ONG Playing for Change. Thomas trabajaba en banca privada y, en el pasado, había participado en misiones diplomáticas.

Su última aparición pública

El marido de Lady Gabriella Windsor fue visto por última vez en público hace apenas unos días, coincidiendo con la celebración de San Valentín. Kingston acudió junto a su mujer a un evento en Grosvenor House para conmemorar el cuarto centenario de la primera publicación de Shakespeare. Allí coincidieron con la reina Camila y con el hermano de Lady Gabriella.