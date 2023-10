Juan Carlos I, con un aspecto desenfadado, entrega los premios de las regatas de Sanxenxo

Juan Carlos I y la Infanta Elena han pasado unos días juntos en Sanxenxo disfrutando de un deporte que les ha unido para siempre. El padre del Rey de España es un gran aficionado a las regatas y ha aprovechado su mejoría física para volver a competir. Hace unas semanas estuvo en Reino Unido, donde también viajó Elena de Borbón para hacerle compañía. Es evidente que disfrutan de una relación muy especial. Durante el tiempo que han estado juntos en Galicia han cenado en varias ocasiones: unas en el Real Club Náutico de Sanxenxo y otra en alta mar.

La Infanta doña Elena ha estado muy atenta con su padre en todo momento. Este último camina con ayuda de un bastón, pero cuando tiene cerca a su hija prefiere caminar agarrado de su brazo. Es lo que ha pasado después de la velada que han organizado en alta mar el pasado sábado 30 de septiembre. Después de bajarse del barco, estaban tan entusiasmados manteniendo una conversación privada que no repararon en la mirada de los curiosos. Gracias a esto ha quedado demostrado que el vínculo que existe entre ellos está cargado de complicidad.

Juan Carlos I caminando con su hija / GTRES

Lo cierto es que Juan Carlos I ha experimentado un gran cambio en su último viaje a España. No es la primera vez que pasa unos días en nuestro país después de haberse instalado en Abu Dabi, pero sí es la primera que se muestra tan relajado. Recientemente ha aparecido en la entrega de premios de las regatas de Sanxenxo y el estilismo que ha elegido para la ocasión es muy significativo. Una camisa blanca con los primeros botones desabrochados ha sido lo que ha marcado su look. Nuevamente ha contado respaldo de su hija Elena, quien ha estado muy pendiente de este evento.

Juan Carlos I entrega los premios en Sanxenxo

El acto ha tenido lugar en la localidad pontevedresa de Sanxenxo, concretamente en el Real Club Náutico. Este local es muy especial para Juan Carlos I, de hecho ha estado allí en varias ocasiones desde que ha llegado a Galicia. La noche del viernes 29 de septiembre organizó una reunión de amigos a la que acudió su inseparable Pedro Campos y como no podía ser de otra forma también estuvo Elena de Borbón.

Juan Carlos I entregando los premios / GTRES

El padre y la hermana del Rey Felipe han estado bien rodeados durante la entrega de premios de las regatas. En concreto han compartido espacio con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López el alcalde de la localidad, Telmo Martín y el presidente del RCNS, Pedro Campos.

El recibimiento que ha tenido don Juan Carlos

Juan Carlos I en Galicia / GTRES

A las 18:40 horas y vestido con una camisa blanca oficial, Juan Carlos I llegaba al club náutico muy bien acompañado. Tal y como le sucedió durante la cena que compartió con Pedro Campos en el restaurante ubicado dentro del local, le recibieron con gritos de «viva el Rey». Fueron muchos los que le aplaudieron antes, durante y después de la entrega de premios. La infanta Elena contempló orgullosa la escena, más sonriente que nunca.

Durante estas regatas ha sucedido algo muy curioso. El padre de Felipe VI no navegó al bordo de ‘El Bribón’ el pasado sábado 30 de septiembre. Incumpliendo con su tradición, se decantó por la embarcación semirrígida ‘Cristina’. Este domingo, a pesar de que en un primer momento parecía que no iba a participar debido a las circunstancias meteorológicas, finalmente pudo hacerlo, aunque la suerte no le acompañó