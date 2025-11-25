Todas las miradas se han ido hacia su bolso. La Reina Letizia ha sorprendido en una visita a Tudela para asistir a un homenaje a Alejandro Amenábar con un bolso artesanal confeccionado en lana de oveja guirra. Se trata de una pieza que pertenece a la colección cápsula Paños de Guirra, a cuyo frente se encuentra la diseñadora textil Inés Sistiaga. Esta colección forma parte de un proyecto que lleva el nombre de Oro Blanco y que busca poner en valor la lana de la oveja guirra, transformándola en diferentes objetos de diferentes objetos de diseño, entre ellos, el bolso que hoy ha estrenado la esposa de Felipe VI.

El bolso en cuestión está confeccionado con lana procedente de Wool4Life, un proyecto de la familia cobo que se encuentra ubicado en plena Castilla-La Mancha, en concreto, en Mota del Cuervo (Cuenca). En la actualidad Wooldreamers es la única iniciativa que sigue realizando el proceso completo del trabajo de la lana, desde el lavado hasta el desarrollo de los diferentes textiles. Una tradición heredada que la familia ha sabido mantener y que proyecta con ilusión hacia el futuro, en un momento en el que la sostenibilidad es más necesaria que nunca.

la Reina Letizia con un bolso de lana Made in Spain. (Foto: Instagram)

Consciente de que no hay acto en el que no se ponga el foco en su vestuario, doña Letizia ha querido dar un impulso a este bonito proyecto, de la misma manera que lleva haciendo en los últimos años con otras marcas e iniciativas. Por ejemplo, tras el paso de la DANA en Valencia, cuando se volcó no solamente con los ciudadanos de a pie afectados, sino también con firmas que perdieron gran parte de su producción por las riadas.

Aunque de momento no se ha confirmado cómo ha llegado el bolso a manos de la Reina, sí que se sabe que el pasado mes de abril doña Letizia se reunió en el Palacio de la Zarzuela con parte del equipo de Madrid Design Festival -impulsores del proyecto Oro Blanco-, que le presentaron la iniciativa Alianza por la Lana. Una iniciativa que tiene como objetivo reivindicar el uso de este tejido tradicional, así como buscar soluciones para su conservación y su evolución. El proyecto de Inés Sistiaga y Wooldreamers fue uno de los que doña Letizia pudo conocer en este encuentro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WOOLDREAMERS (@wooldreamers)

La historia de Wooldreamers

Wooldreamers es el proyecto de un joven emprendedor originario de Cuenca que busca sacar adelante el legado de su familia en un momento en el que el consumo voraz de moda rápida está dejando arrinconados a todos los sistemas de producción tradicionales. Entre ellos se encuentra la lana, el oro blanco de nuestro país, que intenta abrirse camino en medio de una industria en la que los tejidos sintéticos campan a sus anchas.

En unas declaraciones a este portal hace dos años, cuando presentó su proyecto de la mano de Blanca Entrecanales, Ramón Cobo, última generación de su familia, explicaba con tristeza la situación en la que se encontraba la industria de la lana en un país que siempre ha tenido un vínculo tan fuerte con este tejido: «Ningún país en el mundo ha tenido, como España, un vínculo con la lana tan grande a nivel económico, social y cultural. Además, es el primer país productor de lana de la UE entonces ¿cuál es el problema? Fruto del sobreconsumo se han optado por fibras aparentemente más económicas y atractivas para el consumidor, pero que tienen un coste medioambiental que no nos podemos llegar a imaginar», explicaba Ramón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WOOLDREAMERS (@wooldreamers)

De la colaboración entre Ramón Cobo y Blanca Entrecanales surgió Wool4Life, una colección exclusiva de artículos confeccionados con lana pura de rebaños nacionales. Productos de gran calidad y que representan los valores y la ética de la empresa en un momento en el que es más necesario que nunca apostar por la sostenibilidad. Algo de lo que doña Letizia es muy consciente.

De hecho, ahora con este nuevo gesto la esposa del Rey Felipe se convierte en la mejor embajadora de un material tan nuestro. Al igual que el rey Carlos III promociona la lana del Reino Unido, también la Reina Letizia ha querido poner su granito de arena y dar un empujón a esta industria que tanta falta hace en tiempos en los que todo va tan deprisa y en los que el consumo es demasiado voraz.