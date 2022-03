Este martes, todas las miradas estaban puestas en Londres. La ciudad del Támesis ha sido el lugar en el que, casi un año después de su muerte, se ha celebrado un bonito homenaje al duque de Edimburgo. Un acto de especial importancia al que, además de la familia real, amigos, autoridades y miembros de diferentes asociaciones, no han faltado representantes de varias monarquías. Sin duda, una cita que, pese a no tratarse de un funeral de Estado como tal, sí que ha sido un compromiso de gran envergadura en el que se ha notado de manera especial una ausencia: la del príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle.

El duque de Sussex mantiene un tenso enfrentamiento con el Gobierno por una cuestión relacionada con su seguridad, lo que le ha llevado a tomar la decisión de no estar presente en este homenaje a su abuelo, a pesar de que sí viajó -él solo- al entierro del duque de Edimburgo en Windsor.

Esta decisión ha sido ampliamente cuestionada en los últimos días aunque, en cierta medida, se albergaba todavía esperanza de que cambiara de opinión y viajara a Londres, sobre todo, para apoyar a su abuela en este duro trance. No ha sido así y por eso, las críticas a los Sussex se han sucedido, incluso durante el homenaje.

Algo que no es de extrañar dado que Harry siempre ha sido el nieto favorito de la Reina y que seguramente podría haber llegado a un equilibrio para estar Westminster en un día tan señalado. Según ha declarado a Sky News Richard Griffin, quien fuera miembro del personal de seguridad de la Reina y el duque de Edimburgo durante casi tres lustros, “la excusa que ha puesto Harry para no ir es ridícula”.

El guardaespaldas fue uno de los asistentes al homenaje y se ha mostrado muy crítico con el duque de Sussex por no estar presente en un momento tan importante. “Ha sido una gran decepción para todos”, ha asegurado. Griffin ha explicado que antes de comenzar el servicio se estaba comentando precisamente el tema de Harry y la gran mayoría de las personas sentenciaban que debía de haber estado allí con su familia.

“Toda esta tontería de que no pudo obtener protección, en lo que a mí respecta, fue una excusa patética, debería haber estado aquí para honrar a su abuelo. Al final, si estuviera tan preocupado por la seguridad, podría haberse quedado con su hermano y su padre, que tienen una seguridad impresionante. Habría estado más que seguro”, ha revelado el guardaespaldas.

De la misma manera, Griffin ha alabado la actitud del príncipe Guillermo: “ha recibido muchas lecciones de vida de su abuelo y estoy seguro de que seguirá su ejemplo”, ha recalcado: “crucemos los dedos para que Harry también lo haga, aunque sea un poco”, ha dicho tajante.

El exmiembro de seguridad se ha mostrado muy feliz de poder asistir al homenaje y ha recordado con mucho cariño al duque de Edimburgo: “fue una persona maravillosa. Era el hombre más cariñoso que podías conocer”, ha recalcado.

De las críticas al alivio

Al margen de los comentarios negativos por la actitud de los duques de Sussex, también ha habido quien ha considerado que su decisión de no participar es la adecuada. Fuentes cercanas a la Casa Real han comentado que parte de la familia prefería que no estuviera presente, dado que su regreso -sobre todo con Meghan Markle-, podría desviar el foco de lo verdaderamente importante, esto es, recordar y homenajear al duque de Edimburgo. Algo que se ha producido en cierta medida, dada la presencia del duque de York en su primera salida pública tras cerrar el acuerdo con Virginia Giuffre hace pocas semanas. De hecho, el príncipe Andrés ha acaparado parte de la atención, no solo por tratarse de su ‘vuelta a escena’, sino porque, además, ha sido el encargado de acompañar a la Reina a la entrada y salida de Westminster, lo que le ha aportado un mayor protagonismo.

En relación precisamente al príncipe Andrés, son muchas las voces que aseguran que esto no ha significado ningún cambio en su situación como royal, ya que no se espera que vuelva a tener parte activa en ‘La Firma’. Pero esta ya es otra cuestión.