Está siendo un final de año muy complicado para la familia real de Noruega. La polémica que rodea al hijo mayor de la princesa Mette-Marit está pasando factura a la imagen de la Corona, a pesar de los esfuerzos para mantener a la institución al margen del escándalo. Sin embargo, no es ni mucho menos el único frente abierto para el rey Harald que, a sus 87 años es el más longevo de los monarcas europeos actuales. Con una salud, por cierto, bastante delicada.

La situación de la hija mayor de los reyes es otro de los grandes quebraderos de cabeza para la familia real. La princesa Marta Luisa siempre ha sido el verso suelto de la institución. Primero por su polémica boda con Ari Behn y después por su relación con el chamán Durek Verrett, que también ha terminado recientemente en enlace. Un romance aún más escandaloso si cabe, por los negocios en común de la pareja, que provocaron que la princesa tuviera que dar un paso atrás y renunciar a su papel oficial. Sin embargo, para algunos sectores de la monarquía esto no ha sido suficiente.

Marta Luisa de Noruega y el chamán. (Foto: Gtres).

El título de Marta Luisa

Según algunos medios, en Noruega hay un intenso debate sobre la idoneidad de que Marta Luisa mantenga su título de princesa, a pesar de que no hace uso de él. Por ahora, el rey Harald no se ha mostrado a favor de retirarle a su hija este título, aunque sí que está apartada del núcleo central de la familia real y no tiene tratamiento de alteza real. No obstante, hay bastante malestar en el país, sobre todo, tras las últimas noticias relacionadas con la pareja, sobre todo, con el chamán.

Algunos proveedores que trabajaron para el matrimonio en su enlace han asegurado que se les debe dinero, a lo que se suma las acusaciones de comportamiento inadecuado del chamán en el pasado con algunos de sus pacientes. De hecho, el propio Durek Verrett admitió haber tenido relaciones con varios de ellos.

Marta Luisa de Noruega y el chamán. (Foto: Gtres).

Según han publicado medios noruegos, la familia real está preocupada por la repercusión de las acciones de la pareja en la institución, sobre todo, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo con Marius Borg. En este escenario, ya hace algunas semanas que el príncipe Haakon comentó que se estaban teniendo conversaciones privadas sobre el tema, justo después de la boda de la princesa. Así lo aseguró en unas declaraciones a NRK: «tendremos una conversación al respecto, pero probablemente llevará algún tiempo».

Harald de Noruega con el príncipe Haakon. (Foto: Gtres).

Por su parte, el jefe de prensa del Palacio Real, ha comentado que se están llevando a cabo una serie de discusiones de manera recurrente, sin entrar en más detalles. Sin embargo, todo apunta a que la princesa conservará su título, ya que así lo desea su padre. No obstante, es muy probable que sea eliminada del orden de sucesión, al igual que ocurrió con su tía, la princesa Astrid de Noruega. En cualquier caso, aún habrá que esperar a que haya confirmación oficial.