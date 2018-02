Lo que no hemos visto de la ceremonia de entrega del Toisón a Leonor

Un día lleno de emociones y una doble celebración. Felipe VI no solo ha cumplido 50 años, sino que además le ha impuesto el Toisón de Oro a su primogénita, la princesa de Asturias. Un acto lleno de significado que pese a su brevedad ha estado lleno de detalles cargados de simbolismo. En LOOK los hemos analizado y te los contamos. Las claves del día más importante de Leonor de Borbón.

Un lugar bien escogido

La elección del lugar para la imposición del Toisón no es casual. Se trata del Salón de Columnas, el mismo lugar donde se produjo el último acto oficial en el que participó don Juan Carlos como rey, la firma de su abdicación y ha sido precisamente ahí donde Leonor empieza su camino hacia la sucesión.

Acompañada de su generación

Veinte niños ganadores del concurso “¿Qué es un rey para ti?” con edades cercanas a las de la Princesa han sido testigos de un hecho tan importante. Con ellos, la hija del monarca ha tenido oportunidad de compartir opiniones.

Las miradas de Sofía

Pese a que los Reyes se esfuerzan para que entre sus hijas no haya diferencias, el papel de Leonor en el futuro es muy distinto al de Sofía y hoy ha sido uno de esos días en los que se ha hecho patente la distinción. Igual que cuando se publicó la primera imagen de don Juan Carlos con Felipe y Leonor para marcar la continuidad de la Corona, esta vez, Sofía no podía protagonizar la ceremonia de ninguna manera. Sin embargo, la hija pequeña de los Reyes no dejaba de mirar con cierta admiración a su hermana, con la que está muy unida.

Letizia en segundo plano

Consciente de que la protagonista del día era su hija, doña Letizia ha querido desviar la atención repitiendo vestuario. La Reina se ha decantado por un look de Felipe Varela en rojo que estrenó durante un viaje oficial a Japón y que volvió a lucir en México. Parece que la esposa de Felipe VI le ha cogido el gusto a pintarse las uñas, ya que ha vuelto a lucir esmalte rojo, como hizo antes de Navidad.

Jesús Ortiz con las dos mujeres de su vida

El abuelo de Leonor ha acudido con su esposa, Ana Togores, pero se ha sentado con su ex mujer, Paloma Rocasolano, con quien mantiene una relación cordial.

Un guiño musical

El himno nacional ha sido interpretado por un cuarteto de cuerda, entre el que no podía faltar un violonchelo, instrumento que precisamente practica la Princesa.

Un collar con historia

El Collar que se le ha impuesto a la primogénita de Felipe VI perteneció a su bisabuelo, don Juan de Borbón, a quien el Rey admiraba mucho. Es una pieza elaborada en plata bañada en oro y tiene un coste de 50.000 euros.

Rodeada de ‘Caballeros’

Leonor ha recibido el Vellocino no solo ante el Gran Maestre de la Orden, su padre, sino también antes los otros Caballeros españoles que lo poseen en la actualidad además de su abuelo, Javier Solana, Víctor García de la Concha y Enrique V. Iglesias García.