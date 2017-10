La sorprendente visita que no esperaban los reyes en Poreñu

La localidad de Poreñu se ha convertido en el escenario protagonista del fin de semana tras la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia y la entrega de su galardón, Pueblo Ejemplar de Asturias. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Que entre los habitantes del pueblo que se hacinaban en el lugar, había una muy especial que no quiso perderse el acto y que no esperaba nadie. Ni siquiera los monarcas: Menchu Álvarez del Valle no quiso perderse este reconocimiento.

De hecho, la abuela de Letizia no dudó en acudir al homenaje y fue tan puntual como el resto de asistentes. Allí esperó impaciente a la llegada de los reyes, quienes hicieron lo propio en torno a las 11:20 horas de la mañana, tal y como estaba previsto.

La bisabuela de la Princesa de Asturias estaba situada al comienzo de la visita y provocó una expresión de asombro en el rostro de Don Felipe, quien segundos después de saludar a las autoridades, no pudo ocultar su sorpresa al verla frente a él. Ambos se abrazaron cariñosamente y unos segundos después, Letizia hizo lo mismo tras conversar un minuto con ella bajo la atenta mirada de todos los curiosos. “Luego te veo”, concluyó la consorte, según recoge ‘El comercio‘.

¿Una última curiosidad? Además de lo relatado en estas líneas, la ubicación elegida por Menchu sirvió para que los habitantes de Poreñu pudieran vivir otra singular anécdota. La abuela de Letizia se colocó al lado de Suni del Soto, una vecina de Ribadesella que quiso presentarla a su madre, Clara Naredo Corrales, que resultó ser la habitante más longeva del pueblo, a sus 90 años.