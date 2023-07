Mientras todas las miradas están puestas en Marivent para el presunto reencuentro de los Borbón, los Reyes y sus hijas se están preparando para un posado extraoficial que tendrá lugar esta tarde. El primero en llegar a Mallorca fue Felipe VI, que lo hizo el pasado miércoles para recibir a las principales autoridades autonómicas y locales en el Palacio de la Almudaina. Días después hicieron lo propio Letizia -que presidió la gala de clausura de la 12 edición del Atlàntida Mallorca Film Fest-, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Se espera que en los próximos días Sus Majestades se dejen ver junto a sus hijas por la isla, como sucede cada año, pero hasta entonces, hemos querido repasar todos los posados veraniegos de la Familia Real.

La reina Letizia estrenando su agenda en Mallorca / GTRES

2014

En agosto de 2014, el primer verano de Letizia y Felipe como Reyes, quisieron dar el pistoletazo de salida a su agenda en Mallorca con un posado cargado de simbolismo. La que fue su primera aparición pública en la isla tuvo como escenario Marivent, con el objetivo de comunicar su apoyo a la Corona, a las instituciones, la economía y el pueblo de Baleares, tal y como explicaron fuentes de la Casa del Rey. Entonces, se mostraron muy relajados, sonrientes y cariñosos con sus hijas, como siempre han acostumbrado a ser. La Reina optó por lucir un look clásico de Hugo Boss compuesto por una camiseta blanca de manga corta y unos pantalones de estilo pijama con estampado en blanco y negro. Pero lo que llamó la atención fueron sus pendientes con forma de estrella de Chanel, una joya a la que tenía especial cariño. Felipe VI siguió con la línea informal marcada, con una camiseta de lunares y pantalones blancos. Y las pequeñas vistieron el mismo vestido con volantes, Leonor en azul y Sofía en rosa.

El posado de la Familia Real en Mallorca en 2014 / Gtres

2015

Este año, el tradicional posado estuvo marcado por la muerte del abuelo de Letizia, Francisco Rocasolano. Una noticia inesperada que modificó la agenda de la Reina, que tuvo que retrasar su llegada a la isla. Entonces, Sus Majestades también optaron por la informalidad en la vestimenta, algo notable en las pequeñas, que lucieron una camiseta corta y bermudas. La única novedad es que la Reina estrenó melena corta, estilo bob.

El posado de la Familia Real en Mallorca en 2015 / Gtres

2016

Este fue el posado más atípico, marcado por la situación política del país que se encontraba sin formar Gobierno. Algo que también se vio reflejado en el escenario escogido, ya que por primera vez Sus Majestades y sus hijas posaron ante los jardines del palacio y no en las escaleras como cada año. De nuevo con estilo casual, la Familia Real se decantó por el estilo marinero, con rayas y colores azul y blanco. Lo que no sabían es que esta fotografía acabaría en el despacho de Isabel II.

El posado de la Familia Real en Mallorca en 2016 / Gtres

2017

Un año después, el estilo marinero también fue el gran protagonista del posado. Las muestras de cariño y las sonrisas entre padres e hijas no faltaron, y las poses de las pequeñas apoyadas en los muros de Marivent acapararon toda la atención. Fue la primera vez que Leonor y Sofía posaban solas en la puerta de la residencia veraniega.

El posado de la Familia Real en Mallorca en 2017 / Gtres

2018

Este año quedará para siempre marcado en la historia de los posados veraniegos de la Familia Real. Y no solo por ser la primera vez de Letizia luciendo vestido, sino también por el cambio de escenario -en el palacio de la Almudaina- por la situación política con Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno, y por el rifirrafe de la Reina y doña Sofía en la catedral.

El posado de la Familia Real en Mallorca en 2018 / Gtres

2019

En esta ocasión, los Reyes volvieron a retomar la tradición de posar en los jardines de Marivent. Fue un año de cambios: Letizia posó por primera vez con un vestido estampado, la princesa Leonor dejó ver su imagen más juvenil con un mono blanco y la infanta Sofía quedó relegada a un segundo plano con un look de camisa y bermudas. Entonces, ya empezó a ser notable el peso que empezaba a coger la hereda al trono, al menos en la imagen.

El posado de la Familia Real en Mallorca en 2019 / Gtres

2020

El 2020 estuvo marcado por la pandemia. De nuevo, la Familia Real cambió de escenario y esta vez optaron por realizar el posado en el municipio mallorquín de Petra. Letizia confió en su color fetiche, el rojo, la princesa Leonor escogió un look en verde a conjunto con su padre y la infanta Sofía lució un mono blanco que no le podía sentar mejor. Sin embargo, este posado no solo estuvo protagonizado por las mascarillas, sino también por la muleta de la benjamina de la familia, debido a un golpe que le obligó a llevar cinco puntos de sutura.

El posado de la Familia Real en Mallorca en 2020 / Gtres

2021

Después de la pandemia, aunque no hubo posado oficial, los Reyes y sus hijas optaron por posar durante su visita al centro de interpretación del paraje natural de la Sierra de Tramontana y al Santuario de Lluc en Escorca. Una vez más, volvieron a hacer uso de looks en tonos azules y blancos, que se entendieron como un guiño a Mallorca. Además, las mascarillas estuvieron de nuevo presentes y, mientras la heredera al trono y Felipe VI se decantaron por los estampados, Letizia y Sofía lucieron estilismos lisos, recuperando esta última el mono que ya lució el año anterior.

El posado de la Familia Real en Mallorca en 2021 / Gtres

2022

Atrás quedaron los años en los que la Familia Real posaba en Marivent. En esta ocasión, el posado veraniego se realizó en la Cartuja de Valdemossa,donde recuperaron esa sonrisa y tranquilidad de antaño. La heredera al trono lució un vestido blanco y alpargatas -dejando ver su imagen más adulta- mientras que Sofía se decantó por un estilismo rosa, color que ha incorporado a su armario como uno de sus favoritos.

El posado de la Familia Real en Mallorca en 2022 / Gtres

Una vez finalizada la pandemia, se pudo ver las sonrisas de las hijas de Sus Majestades. La infanta mostró su ortodoncia invisible, mientras que la sonrisa de Leonor fue llevada a examen. Este año, habrá que esperar para conocer la nueva imagen de la Familia Real.