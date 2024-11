La duquesa de Gloucester se convierte en la suplente perfecta de la reina Camila

La reina Camila se ha tenido que ausentar de un importante compromiso debido a la recomendación de los facultativos. Según han informado medios británicos, la esposa del rey Carlos III sufre una infección en el pecho por la que no se siente bien y se ha decidido que lo mejor es que se tome un descanso. Por el momento no se ha confirmado cuándo volveremos a verla, pero lo cierto es que Camila ha tenido una actividad bastante intensa en las últimas semanas, al igual que el propio Carlos. Ambos han estado de viaje oficial en Australia y Samoa durante casi 10 días y no hay que dejar de lado que la edad de los reyes es un factor a tener en cuenta en su agenda.

La situación de la reina Camila ha provocado que se tengan que reestructurar algunos actos y ha puesto en primera línea a una de las figuras más discretas y comprometidas con las que cuenta el rey Carlos III. Son de sobra conocidas la fortaleza y lealtad de la princesa Ana o de los duques de Edimburgo, que siempre han salido al paso en momentos de crisis, pero se sabe menos de la persona que se va a encargar de sustituir a la reina en una cita de gran envergadura.

Los duques de Gloucester en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Según ha confirmado el Palacio de Buckingham en una breve nota de prensa, la duquesa de Gloucester va a participar el día 7 de noviembre en un compromiso en la Abadía de Westminster en nombre de la esposa del rey Carlos III. La duquesa ejercerá como representante de Camila en el Campo del Recuerdo en memoria de los que perdieron la vida por el país.

Un perfil discreto

La duquesa de Gloucester es una de las figuras más discretas y leales de la monarquía y lleva mucho tiempo al servicio de la Corona, desde la época de la Reina Isabel II. A sus 78 años, Brígida, duquesa de Gloucester, forma parte de la vieja guardia de la monarquía que enlaza el legado de Isabel II con la etapa de Carlos III. Ella es una de las personas que apareció en las fotografías oficiales de la coronación, con las que el padre del príncipe Guillermo marcó claramente la diferencia entre la familia y la institución.

Los duques de Gloucester en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Nacida en junio de 1946 en la ciudad de Odense (Dinamarca), Brígida era la hija menor Asger Preben Wissing Henriksen y Vivian van Deurs. Cuando sus padres se separaron se quedó con el apellido de su madre. No tuvo una infancia nada vinculada al mundo de la realeza, sino que se formó en varias escuelas de Odense y Lausana, y acabó en Cambridge, donde conoció al príncipe Ricardo, primo de la Reina Isabel. La pareja se casó en Northamptonshire en julio de 1972.

A pesar de que en principio no tendría que haber tenido un papel destacado dentro de la monarquía, la repentina muerte del hermano mayor de Ricardo en un accidente aéreo puso a Ricardo al frente de la rama familiar, como heredero de su padre. Tras su fallecimiento, él y su esposa se convirtieron en duques de Gloucester y han dedicado toda su vida a servir a la Corona.

La duquesa de Gloucester con la reina Camila. (Foto: Gtres).

Brígida tiene una relación muy estrecha con la reina Camila, con quien la hemos visto en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años. Además, cuenta con la plena confianza del rey Carlos III que, recientemente, la nombró Dama de la Orden de la Jarretera. Por eso no es de extrañar que ella haya sido la elegida para representar a la reina mientras se recupera.