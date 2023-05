La reconciliación ‘a medias’ de la Familia Real de Dinamarca

Punto y aparte en los problemas de la Familia Real de Dinamarca o, al menos, eso se traduce de la reunión que ha tenido lugar este jueves en París. El conde Henrik, hijo menor del príncipe Joaquín, se ha confirmado en la capital francesa en compañía de su familia, aunque con una destacada ausencia. El hijo pequeño del Príncipe y su esposa, la princesa Marie, ha celebrado este día tan especial con su hermana, Athena, y sus dos hermanos mayores, Nicolás y Félix, fruto del primer matrimonio de su padre.

Una reunión familiar bastante distendida a la que también han acudido los príncipes Federico y Mary y sus hijos y que parece poner punto y final a los conflictos de los meses pasados. Hay que recordar el malestar del hijo menor de la reina Margarita cuando la Casa Real anunció, supuestamente por sorpresa, la retirada de los títulos de los nietos de la soberana por parte de su hijo menor, en un gesto por reducir el número de miembros de la Familia Real y en pro de la eficiencia. Sin embargo, la decisión de la monarca y la forma de anunciarlo generó un fuerte malestar en su hijo menor, que incluso dijo que no estaba al tanto de los planes de su madre. Tal fue el descontento por una retirada de títulos que, desde el entorno del príncipe Joaquín consideraban totalmente desafortunada, que la propia Margarita tuvo que emitir un comunicado firmado de su puño y letra en el que, aunque se mantenía firme en su decisión, declaraba que no había hecho las cosas pensando en los sentimientos de su familia. Algo totalmente insólito en una soberana, pero comprensible desde la perspectiva de una madre.

Desde entonces la relación entre la rama de Joaquín y su madre y su hermano ha sido tensa. El Príncipe no fue a visitar a su madre en su reciente intervención de espalda, aunque limó asperezas por el cumpleaños de la monarca, el pasado mes de abril. El hermano menor de Federico sí acudió a la capital danesa para celebrar con su familia esta fecha tan especial para la jefa del Estado en la que, además, retomó su agenda pública tras su convalecencia.

No obstante, la realidad es que, pese a que parece que las aguas están volviendo a su cauce, recientemente se ha anunciado que Joaquín de Dinamarca y su mujer van a poner tierra de por medio y dejarán París para trasladarse a Washington, donde tanto él como la princesa Marie van a trabajar en la embajada para fortalecer los lazos de cooperación entre ambos países. Un traslado que se llevará a cabo el próximo verano y que supondrá el comienzo de una nueva etapa para la familia.

Los motivos del traslado de Joaquín de Dinamarca no han trascendido pero, en esta ocasión, no ha habido rastro de la reina Margarita en París, por motivos que no han trascendido. Quizás haya sido simplemente un problema de movilidad por su estado y por eso ha sido el heredero y su esposa los que han hecho acto de presencia o quizás la relación entre madre e hijo no haya vuelto aún a la normalidad. Lo que está claro es que la asistencia de Federico sí que marca un claro avance en las relaciones familiares, a lo que se une la publicación del encuentro en los canales oficiales de la Familia Real.