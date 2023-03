Margarita de Dinamarca recibe el alta a la espera de la visita de Joaquín

La Reina Margarita de Dinamarca ya está de vuelta en su residencia. Tal como han confirmado fuentes oficiales de la Casa Real, la monarca, que fue operada de la espalda el pasado 22 de febrero, ha recibido el alta hospitalaria y continúa con su recuperación en el Palacio de Amalienborg. Segú el comunicado que se ha hecho público este mismo jueves por la mañana, «el equipo médico responsable tanto de la operación de la Reina, como de su posterior ingreso hospitalario está satisfecho con el proceso y el estado de la Reina», reza el texto. Por este motivo se ha decidido que la monarca continúe con la rehabilitación en su residencia, aunque se espera que esté de baja durante varios meses, ya que este tipo de intervenciones son complejas y tienen un período de recuperación largo.

Mientras dure la rehabilitación de la monarca, serán varios los miembros de su familia los que ejerzan de regentes. En principio, está previsto que su hijo mayor, el príncipe Federico, asuma la mayor parte de las responsabilidades, aunque la Reina también cuenta con el apoyo de su hermana, la princesa Benedicta, una de las personas en las que más confía. De hecho, ha sido ella la que ha estado encargada de la regencia mientras los príncipes Federico y Mary han estado de viaje oficial en La India. De la misma manera, hay algunos compromisos que directamente se han pospuesto o cancelado, a la espera de que la Reina Margarita de Dinamarca esté completamente recuperada.

De quien por ahora no se tienen noticias es de su hijo menor, el príncipe Joaquín, con el que la situación es bastante tensa desde que la Reina tomara la decisión de retirar a varios de sus nietos los títulos de príncipe. A pesar de que, en apariencia, la relación se había normalizado, lo cierto es que Joaquín ha aprovechado estos días para marcharse de vacaciones con sus hijos y no se le ha visto en el hospital visitando a su madre. Tampoco se sabe si tiene previsto acercarse a verla en los próximos meses. Es más, los últimos rumores apuntan a que el hermano menor de la Reina Margarita podría iniciar una nueva etapa cuando finalice su contrato en la ciudad de París, aunque todavía no hay nada confirmado de manera oficial.

La última vez que se vio en público a la Reina Margarita fue en el mes de enero, cuando acudió con sus dos hijos a la despedida del Rey Constantino de Grecia, al que estaba especialmente unida, ya que era el marido de su hermana, la Reina Ana María de Grecia. Lo hizo con sus dos hijos, a pesar de las polémicas de los últimos meses, pero sin sus nueras, en una imagen de unidad en la Corona.