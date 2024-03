Doña acudió este jueves junto al Rey Felipe en el Auditorio Nacional al XXII Concierto ‘In Memoriam’ Víctimas del Terrorismo, pero este no era el único compromiso en el que se esperaba la presencia de la Reina. Este mismo día, en Madrid, dio comienzo la Cumbre de Mujeres Juristas que organiza anualmente el Colegio de la Abogacía de Madrid. El lema de esta edición era acelerar el tránsito de la igualdad legal a la real.

Los Reyes Felipe y Letizia en un concierto en Madrid / Gtres

Bajo la presidencia de honor de la Reina Letizia, el evento se ha celebrado por primera vez coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y, además, ha puesto el broche de oro a la I Semana de la Igualdad del ICAM. Una cita en la que han participado sobre todo mujeres del ámbito legal y judicial y en la que se esperaba la presencia de la esposa de Felipe VI, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Sin embargo, doña Letizia no ha estado presente esta vez.

La Reina tenía varios actos de agenda en esta semana, pero nada en concreto relacionado con la Cumbre de Mujeres Juristas. El martes, doña Letizia estuvo en Sevilla en el acto central del Día Mundial de las Enfermedades Raras; el miércoles presidió la inauguración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOMadrid junto a Felipe VI y el jueves acudió al concierto en memoria de las víctimas del terrorismo, cuando están a punto de cumplirse 20 años de los atentados del 11M.

La Reina Letizia y Felipe VI en ARCO./ Gtres

Según ha publicado el portal Monarquía Confidencial, la mayoría de los participantes, contaban con la presencia de la Reina, pero en la agenda oficial no había constancia de ello. Fuentes cercanas al ICAM, han comentado que la Casa Real recibió la invitación y aceptó la presidencia de honor, «aunque no garantizó la asistencia». No obstante, la ausencia de doña Letizia dejó un tanto decepcionados a los asistentes, que incluso preguntaban por ella, sobre todo, porque en este caso, el acto no coincidía con ningún otro compromiso del que se tuviera constancia.

Tal como publica el citado portal, la presencia de doña Letizia en un acto no implica que acuda al mismo en ediciones posteriores, ya que suelen surgir nuevas cuestiones y su agenda no está cerrada. A pesar de todo, en su discurso, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, quiso agradecer el apoyo de doña Letizia y su cercanía a la organización.

Compromiso con las mujeres

Aunque en esta ocasión doña Letizia no ha podido acudir a la Cumbre de Mujeres Juristas, la Reina sí que ha aceptado la presidencia de honor de la cita y, además, su compromiso con la mujer en diferentes ámbitos está fuera de toda duda. Gran parte de la agenda de la esposa de Felipe VI está precisamente centrada en cuestiones relacionadas con la mujer, tanto en promover la igualdad de oportunidades, como en luchar contra la violencia de género y otros temas relevantes.