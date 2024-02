Ha pasado más de un año desde que falleciera el rey Constantino de Grecia y, a pesar de que estaba previsto un homenaje en la Abadía de Westminster para el pasado mes de enero, las circunstancias relacionadas con la salud del rey Carlos III provocaron que fuera aplazado. Sin embargo, ahora por fin se han dado a conocer los detalles y la nueva fecha para este tributo al último monarca de Grecia, que siempre tuvo una relación muy estrecha con los Windsor.

El rey Constantino de Grecia en una imagen de archivo. / Gtres

El Palacio de Buckingham ha informado ya de que será el próximo 27 de febrero cuando tendrá lugar el homenaje al rey Constantino, aunque no será en la Abadía de Westminster, como se había previsto en principio, sino en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor donde se llevó a cabo, por ejemplo, el funeral del príncipe Felipe o la boda de los duques de Sussex.

Más allá de esto, se han confirmado algunas asistentes, pero hay dudas con respecto a otros. Por ejemplo, sabemos que será la reina Camila la que acuda en representación de los Windsor, acompañada de otros miembros de la Familia Real. No se ha dicho quiénes serán acudirán con ella, pero se sabe que Carlos III aún no participa en compromisos oficiales. No obstante, esta misma semana se le ha visto en una audiencia con Rishi Sunak, por lo que todo es posible.

Confirmados y dudas

Al margen de especulaciones, además de Camila, están anunciados otros miembros de la Familia Real, probablemente, el príncipe de Gales, ya que era ahijado del rey Constantino. El servicio en recuerdo del hermano de la Reina Sofía lo va a oficiar el reverendo Christopher Cocksworth y ya se sabe que estarán presentes la reina Ana María y el príncipe Pablo de Grecia, probablemente también la princesa Marie Chantal de Grecia.

Constantino y Ana María de Grecia con la Reina Isabel. / Gtres

No obstante, en el comunicado del Palacio de Buckingham se apunta a que acudirán miembros de familias reales extranjeras y otros invitados, sin dar más detalles. Esto abre la posibilidad a que esté presente, por ejemplo, la Reina Sofía, cuya agenda para los próximos días no se conoce. También podría asistir Juan Carlos I, que ha viajado en varias ocasiones a Londres, aunque no hay nada confirmado. En el caso de los Reyes don Felipe y doña Letizia, ya estuvieron en los funerales del último rey de Grecia en Atenas, aunque dados los lazos familiares, también podría ser que asistieran.

Los Reyes en el funeral de Constantino de Grecia. / Gtres

El otro homenaje a Constantino

El servicio religioso organizado por los Windsor no va a ser el único homenaje que reciba el último rey de los griegos en las próximas semanas. Según ha trascendido, el miércoles 28 de febrero, se llevará a cabo otro conmemorativo ortodoxo en memoria del rey Constantino en la catedral de Santa Sofía en Bayswater, al oeste de Londres, presidido por el arzobispo de Thyateira y Gran Bretaña. Un homenaje al que podrán asistir todos aquellos que quieran rendir homenaje al hermano de la Reina Sofía.