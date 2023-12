En medio de la polémica por la reciente publicación del último libro de Omid Scoobie sobre la situación de los duques de Sussex y el resto de la Familia Real, la princesa de Gales, Catalina Middleton, ha continuado con su rutina haciendo caso omiso a los comentarios. Una estrategia muy habitual entre los miembros de los Windsor, que nunca suelen entrar a comentar este tipo de escándalos y optan por esperar a que las aguas vuelvan a su cauce.

La esposa del príncipe Guillermo ha aprovechado estos días previos al comienzo del mes de diciembre para hacer una divertida escapada con sus hijos menores, los príncipes Carlota y Luis. Tal como han publicado medios británicos, Catalina Middleton acudieron a un ensayo de un conocido programa de talentos, Strictly come dancing, donde disfrutaron de un divertido rato. De hecho, los nietos del rey Carlos III inclusio pudieron sentarse en las sillas de los jueces y ejercer como tal durante una de las actuaciones de un grupo de bailarines. Además, la princesa de Gales y sus hijos pequeños también pudieron conocer a algunos rostros destacados del programa, como es el caso de las presentadoras Tess Daly y Claudia Winkleman, o de Dianne Buswell y Nadiya Bychkova .

Los príncipes de Gales con sus hijos. / Gtres

La visita de Catalina Middleton y los príncipes Carlota y Luis al programa duró aproximadamente unas dos horas, en las que los tres aprovecharon para ver el departamento de vestuario y otras zonas de los estudios. Según ha revelado el tabloide The Sun, que ha podido hablar con una fuente que fue testigo de la visita, el príncipe Luis estuvo probándose una corona y los dos hermanos aprovecharon para pasar un rato en el famoso balcón en el que los concursantes del programa esperan su turno, sobre la pista de baile. La misma fuente ha declarado que tanto Catalina Middleton como, muy especialmente su hija Carlota, estaban encantadas con la visita ya que son fanáticas de este programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BBC Strictly (@bbcstrictly)

La princesa Catalina, que es una apasionada de la fotografía, no dudó en sacar algunas instantáneas de sus hijos, sobre todo, mientras estaban sentados en los asientos de los jueces. Un testigo de la visita ha comentado que la esposa del príncipe Guillermo fue muy educada y cariñosa en todo momento y que estuvo muy pendiente de su hijo menor, que es conocido por sus travesuras. Además, les acompañó un equipo de seguridad, que veló para que no se les hicieran fotografías, aunque fue muy cuidadoso de no molestar al personal del programa.

Una afición muy royal

La princesa de Gales no es la única fanática de este programa. De hecho, se sabe que tanto el rey Carlos III como su esposa, la reina Camila, son admiradores del espacio. Es más, el año pasado, Camila conoció a la ganadora de la edición de 2021, Rose Ayling-Ellis, en el set de EastEnders y le dijo que había votado por ella.

Camila Parker en un plató de televisión. / Gtres

Cuatro años antes, la entonces duquesa de Cornualles estuvo en el especial de Navidad bailando con el juez Craig Revel Horwood , el profesional Brendan Cole y el fotógrafo de The Sun, Arthur Edwards, en el Palacio de Buckingham. Y en 2020, en medio de la pandemia, lanzó un mensaje a los participantes del espacio por su capacidad para levantar el ánimo del país en un momento muy complicado.