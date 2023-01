El Rey Felipe despeja su agenda por su 55 cumpleaños

El Rey Felipe cumple 55 años el próximo 30 de enero. Don Felipe celebra su cumpleaños en unos días, con la agenda despejada de compromisos, al menos, de cara al público. Este viernes, como cada semana, el departamento de comunicación del Palacio de la Zarzuela ha hecho públicas las actividades de la Familia Real de cara a los próximos días y ni el Rey ni la Reina tienen compromisos asignados en el cumpleaños del monarca.

Esto no significa que don Felipe no vaya a estar trabajando, de hecho, tanto el jefe del Estado como doña Letizia participan a lo largo de la semana en varias reuniones y compromisos de los que no siempre se tiene constancia oficial, ya que no entran dentro del programa de actividades de la Casa de S.M. el Rey con acceso a la prensa. Es lo que se conoce como ‘trabajo de despacho’. No obstante, en esta ocasión, podría ser que el Rey hubiera decidido despejar su agenda para pasar este día con su familia y, quién sabe, si visitar a su hija mayor, la Princesa Leonor, en Gales. De hecho, el pasado año trascendió que los Reyes y la Infanta Sofía viajaron a Reino Unido coincidiendo con el cumpleaños de don Felipe para pasar este día con la heredera.

Sea como fuere, lo cierto es que no será hasta el martes, 31 de enero, cuando los Reyes retomen su agenda. Doña Letizia participará en Alicante en el II Encuentro de la red de centros de atención directa y servicios especializados de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), mientras que don Felipe tiene varios compromisos en Barcelona. Por un lado, participará en la inauguración de la feria Integrated Sistems Europe 2023 y el OIT Solutions World Congress y, más tarde, presidirá el Acto de entrega de despachos a la LXXI Promoción de la Carrera Judicial y a la XXII Promoción del Cuarto Turno.

El miércoles los Reyes recibirán en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a varias entidades. Primero se reunirán con una representación de Cruz Roja Española y después con el Pleno de la Comisión Nacional para la conmemoración del Bicentenario de Policía Nacional. Más tarde, el monarca participará en un tercer encuentro, en este caso, con el Presidente de la República de Guinea-Bissau, con motivo de su visita de trabajo a España.

El jueves, la Reina Letizia pondrá punto final a sus actividades en Madrid, presidiendo el Acto de presentación del proyecto ‘Todos contra el Cáncer’, en el marco de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer. Por su parte, don Felipe participará en varias audiencias militares en el Palacio Real. Por la tarde, asistirá al acto «Monarquía en Democracia: El Reino Unido durante el Reinado de Isabel II». Ya el viernes, el monarca cerrará su agenda con un viaje a Palencia, donde visitará la planta productiva de Gestamp, por su 25 aniversario.