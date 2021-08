Un año después de su primera publicación, la biografía de los duques de Sussex escrita por Omid Scobie y Carolyn Durand ha sido actualizada con una nueva edición en la que se ha incluido un epílogo que explica todo lo que ha ocurrido a la pareja en los últimos meses, en especial desde su entrevista con Oprah Winfrey. Unas declaraciones incendiarias que Harry y Meghan Markle dieron a la presentadora y en las que revelaron que algún miembro de la familia real podría haber tenido un comportamiento racista con su hijo, Archie Harrison, entre otras cosas.

A pesar de que la pareja nunca reveló el nombre de la persona que había tenido una actitud racista con su hijo, sí dejó claro que no había sido la Reina. Según apunta la nueva edición, el matrimonio llegó a plantearse la posibilidad de revelar el nombre, pero finalmente decidió no hacerlo por el peligro que supondría para la monarquía. Sin embargo, tal como apunta el texto, Harry y Meghan se han sentido decepcionados porque desde Buckingham no se han tomado muy en serio sus declaraciones. De hecho, tras la entrevista, la respuesta de palacio fue: “la manera en que cada uno recuerda las cosas podía variar”. No ha sido esta la única decepción que la pareja se ha llevado. Harry se mostró dolido porque la Reina no le permitió participar con una ofrenda en el Día del Recuerdo y, a pesar de que envió una corona de flores, se quedó en la caja.

