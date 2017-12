Charlotte de Cambridge será la heredera de Diana de Gales. Y no solo por ser su nieta. Sus padres, Kate Middleton y el príncipe Guillermo acaban de anunciar que la pequeña empezará la guardería la guardería el próximo mes de enero. Y la elección del centro educativo no es casual.

El Palacio de Kensington ha confirmado que la niña, de dos años de edad, asistirá a la Willcocks Nursery School, una de las guarderías más exclusivas de la capital británica, situada en las inmediaciones de la residencia oficial de los Duques.

La Willcocks es conocida no solo por ser una de las escuelas más exclusivas de Inglaterra sino porque fomenta el interés de las alumnas en las artes, la literatura y la naturaleza. Su modelo educativo es diferente al del Montessori, que los Duques escogieron para su primer hijo, que fomenta la independencia de cada alumno.

Todo parece indicar que Guillermo y Kate quieren dejar claro que mientras que George está destinado a un papel de liderazgo en un futuro, Charlotte deberá desempeñar labores de carácter más empático y social. Un camino en el que tiene en su abuela, Lady Di, el mejor ejemplo. Y aunque aún es pronto, muchos ven en la elección de sus padres una clara intención de cara al futuro y evidencias de ello no faltan. De hecho, no es la la primera que el influjo de Diana recae sobre Charlotte. La pequeña no solo fue bautizada en la misma iglesia que su abuela, sino que también lleva su nombre. Parece que su destino está irremediablemente ligado a ella.

En alguna ocasión, el propio príncipe Guillermo ha dicho que la pequeña tiene un temperamento dulce y cariñoso, mientras que George es mucho más travieso e inquieto y aunque entre ellos se llevan bien, es el mayor quien “marca las reglas”.

Fundada en 1964, la Willcocks es una escuela tradicional, con personal solo femenino cuyo objetivo primordial es mantener los altos niveles de excelencia y buena educación, lo que la convierte en una “joya oculta”, según la revista Tatler. Se ubica en una de las alas de la Iglesia de la Santísima Trinidad de Kensignton y cuenta con las profesoras Lavinia Taylor Louise Ward, Sarah Walker, Rosa Rego y Jennifer Robbins en el equipo docente.

El centro no admite a más de 20 alumnas, por lo que la atención es muy personalizada y su precio anual asciende a más de 15.000 euros, sin incluir las comidas. Un precio superior al de la guardería del príncipe George, pero inferior al de su actual colegio, el Thomas Battersea, cuyo coste es de casi 20.000 euros al año.

Está previsto que la pequeña Charlotte disfrute de un primer día acompañada de sus padres, para irse adaptando poco a poco al nuevo entorno. Además, podrá llevar una fotografía o juguete de casa, que haga que se sienta más cómoda.