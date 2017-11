La Infanta Pilar está encantada con que su sobrina, María Zurita vaya a convertirse en madre. La hermana de don Juan Carlos ha presentado una nueva edición de “El Rastrillo”, que todos los años se celebra en noviembre en Madrid. Doña Pilar ha hablado sobre las novedades de esta edición, sus planes para las navidades y la futura maternidad de María, a quien considera “muy valiente” por embarcarse en esta gran aventura.

P: Muchos años de rastrillo ya

R: Cuarenta y nueve años del Rastrillo. Estamos encantados es el cuarto año que se va a hacer en el Pabellón de Cristal y va a estar muy bien. Lo han decorado este año un poco más uniforme, unos decoradores muy amables que han querido colaborar y le van a dar un aspecto más juvenil.

P: ¿Vamos a tener un Rastrillo cambiado?

R: Sí, se les ocurre vender cosas curiosísimas.

P: ¿ Qué es lo que más le sorprende de la nueva generación que ayuda ahora en el Rastrillo?

P: Su capacidad de hacer cosas nuevas. A mí las novedades siempre me gustan, y a mis ochenta y dos años se me han acabado las ideas. Hemos hecho todo lo posible durante muchos años para que venga gente joven al Rastrillo y es una maravilla porque aportan nuevas ideas.

P: ¿Está pensando ya en su relevo?

R: Yo por ahora no tengo a nadie y mi hija trabaja, con lo cual, no puede ocuparse. Lo que pasa es que ya forma parte del comité de dirección de Nuevo Futuro. Nos ha hecho ese favor, cosa que yo no sabía. Me la encontré de repente y le digo:”¿ Qué haces aquí”? y dice: “Pues nada, que ahora estoy aquí”. Y yo le respondí que perfecto.

P: ¿Qué le aporta trabajar en “Nuevo Futuro”?

R: Yo he tenido una infancia muy feliz, pero bastante intensa, porque nos hemos movido muchísimo de país en país, y siempre me ha interesado la educación. Daba catequesis y cuando estuve de enfermera enseñaba a las más jóvenes . Siempre me ha gustado enseñar. Pienso que una persona bien formada pisa más seguro en la vida porque tiene una carrera o una ocupación y encuentra trabajo más rápido . Eso es lo que más me motiva. Cuando te tratan bien y tienes una educación, no cabe duda de que pisas más firme en la vida y eso es lo importante. En eso hemos tenido mucho éxito y una parte muy modesta ha sido mía

P: ¿Qué planes tienen para Navidad?

R: Uy, no me hables, que vienen todos a comer a comer a casa y me han dicho que no quien nada con plumas, así que no sé qué es lo que voy a poner todavía, pero nada con plumas.

P: Se juntarán un montón

R: Tengo once nietos , cinco hijos y sus mujeres y sus líos, y alguna amiga que no tiene familia y viene también.

P: Pero a usted le gusta reunir a toda su familia

R: Pues sí, es un jaleo pero me gusta. Hay nietos de veintiséis y de dos. Pero como los mayores ponen orden a los pequeños…., la cosa va sola.

P: Imagino que estará contenta con el embarazo de su sobrina María Zurita

R: Encantada, porque hay que ser muy valiente para hacer lo que ha hecho. Le deseo lo mejor y además mi hermana estaba deseando ser abuela.

P: ¿Se esperaba este embarazo?

R: No tengo ni idea, yo me lo he encontrado hecho.

P: ¿ Le comunicó ella personalmente la noticia?

R: Me lo dijo mi hermana

P: ¿ Cómo cree que será como madre?

R: Creo que teniendo una madre tan estupenda como la que tiene será una buena madre. Siempre uno transmite un poco de lo que ha recibido , así que creo que le irá bien

P: Desde luego es una alegría un bebé en la familia

R: Un sobrino más

P: ¿Tiene ya pensado algún regalo para el bebé?

R: Pues no, porque yo tengo la manía de que hasta el quinto mes no regalo ropa de niños, aunque creo que le compraré eso.

P: ¿Prefiere niño o niña?

R: Que venga bien y con salud, y que Dios le bendiga. Eso es lo único que me importa.

P: ¿ Qué le parece la situación de Cataluña?

R: Pues mire es complicado, difícil y doloroso. Tengo muchísimos amigos catalanes que lo están pasando muy mal y espero que se arregle.

P: Para su sobrino está siendo muy difícil

R: Él lo está pasando muy mal porque es muy difícil. Ha hecho dos discursos maravillosos. En fin, no puedo hablar mucho de política porque como no soy político no sé muy bien lo que está pasando

P: ¿Don Juan Carlos pasará la Navidad con usted?

R: No creo, estará en su casa con los suyos. Solíamos estar en mi casa, pero ya cuando éramos tantos le dije a mi cuñada que éramos como un regimiento. Así que cenamos la Nochebuena en mi casa y el día veinticinco vamos a misa a Zarzuela y después algunos se quedan a almozar y otros se van con sus familias políticas . Yo me quedo a comer con mis hermanos, hay que dividirse.