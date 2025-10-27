Zayra Gutiérrez denuncia el acoso que sufre en redes sociales: "Me desean la muerte"

Zayra Gutiérrez ha decidido tomarse un descanso y abandonar las redes sociales por un tiempo. Y es que la joven asegura que ha llegado a su límite, incapaz de tolerar la gran cantidad de críticas y ataques que recibe a diario. Ya no solo comentarios relacionados con su físico, sino incluso insultos y amenazas. De hecho, asegura que han llegado a desearle la muerte tanto a ella, como a su hijo y a sus hermanos. Algo que le parece muy grave, y que ha terminado llevándola a terapia. «Solo subo cosas mías y de mi familia, pero al ser hija de quien soy, pues… es muy fácil criticar», ha explicado durante su entrevista en El tiempo justo.

Por otro lado, parece que el propio Guti, considerado uno de los mejores futbolistas del Real Madrid, le habría recomendado a su hija tener mucha paciencia y hacer caso omiso a esas voces que insisten en hundirla. «Me dice que gente mala en el mundo va a haber siempre y que intentarán hacerme daño». De ahí, su principal recomendación sería que trabaje en su autoestima y que no se deje afectar. Sin embargo, tal y como explica Zayra, ella puede hacer caso omiso «una vez, dos veces, pero llevo desde los dieciocho años aguantando».

Zayra Gutiérrez en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Tal y como detalla la hija de Arantxa de Benito, su trabajo no son las redes sociales, por lo que no le ha costado mucho renunciar a las mismas. «Yo no vivo de las redes. Mi trabajo es otro, porque estoy de encargada en un sitio de estética, y me quiero centrar al máximo en ese proyecto», asegura.

Por otro lado, la joven lamenta que a la hora de hacerle daño toquen lo que más le duele: su familia. «El peor momento fue hace 2 o 3 años, cuando sacaron el tema de mi fiesta en la pandemia. Ahí no te puedes ni imaginar los comentarios que me ponían», argumenta respecto al momento en el que empezó todo. Pero, más allá de los errores que haya podido cometer, ella considera que jamás sería capaz de desearle la muerte a nadie.

Guti y su hija Zayra Gutiérrez. (Foto: Gtres)

En medio de esta etapa alejada de la redes sociales, Gutiérrez desvela que se ha centrado mucho más en si misma. «Hago mucho deporte, veo la vida fuera de la redes sociales y me doy cuenta de lo enganchada que estaba».

La polémica petición de matrimonio de Zayra en directo

Hace apenas unos meses, Zayra sorprendía con una petición de matrimonio en directo a su novio, lo que daba pie nuevamente a una gran polémica. Y es que muchos pusieron en entredicho la reacción que tuvo su padre a dicha propuesta y que sacaron a relucir nuevamente una supuesta mala relación entre ambos.

Zayra Gutiérrez en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

«Yo no tengo que perdonar nada, porque la relación con mi padre actualmente es excelente. Si él no ha podido estar presente en ciertos momentos, es por su trabajo», ha explicado la joven en el programa de Joaquín Prat. «Mi padre se entera de la noticia por la prensa y se queda alucinando, por lo que después tuve que aclararle que no me casaba».