Yotuel rompe su silencio y carga contra Willy Toledo: "Xenófobo, racista y supremacista blanco"

El conflicto entre Beatriz Luengo, Yotuel Romero y Willy Toledo alcanzó un nuevo nivel tras el contundente mensaje de la cantante en redes sociales. La artista calificó de «aberrante» el tuit del actor, en el que este involucró a su hijo menor de edad. «Que sea capaz de decir algo tan fuerte como que mi marido «vendería a su hijo por tres monedas» demuestra una absoluta falta de argumentos», afirmó Beatriz, quien confirmó que ha iniciado acciones legales contra Toledo.

Yotuel arremete en los Premios Forqué

Aprovechando su asistencia a los Premios Forqué 2024, Yotuel Romero habló en exclusiva con Gtres sobre la polémica, dejando claro que las palabras de Willy Toledo solo lo han fortalecido. «Yo creo que el se mostró como es, se describió como lo que caracteriza a las personas de su calaña», expresó el cantante y lo calificó como un «supremacista blanco».

Yotuel en los Premios Forqué. (Foto: Gtres)

«Lo que me dijo me recordó a los discursos de los supremacistas en el sur de Estados Unidos: «El negro no, tu intelectualidad no es como la mía, tu estás por debajo», yo lo veía y decía: «Este tipo se está retratando solo», explicó el intérprete de Patria y Vida. «Nosotros queremos una Cuba libre, para que todo ese poder que hay en Cuba, que serían como muchos Willy Toledo, desaparezcan, y que Cuba sea libre, porque tipos como estos: xenófobos, racistas, supremacista blanco; no tienen cabida en una España que ha superado muchas cosas, en una España que aboga por la integración, por la vida, por los colores, en la que todos somos iguales», sentenció.

Una demanda para frenar el odio

Tanto Yotuel como Beatriz han coincidido en la necesidad de tomar medidas legales contra el actor. «Estamos en eso porque yo creo que las cosas de odio hay que atajarlas, yo creo que cuando vierte odio y usa a tus hijos y a menores de edad en su discurso, se debe poner un freno», comentó Yotuel.

Willy Toledo, acusado de racismo

El actor Willy Toledo a su salida de un juicio. (Foto: Gtres)

En sus declaraciones, Yotuel también arremetió contra el trato que Toledo dio a Beatriz Luengo. «Parecía sacado de una película del Ku Klux Klan, diciéndole cosas como «¿cómo tú vas a hablar por tu marido?» Es un pensamiento retrógrado que no tiene lugar en una sociedad que aboga por la integración», señaló el artista.

El amor como motor de lucha

Yotuel en los Premios Forqué. (Foto: Gtres)

Lejos de mostrarse abatidos, Yotuel y Beatriz han encontrado en su familia el motor para seguir adelante. «Bea es lo mejor que me ha pasado. Es valiente, luchadora y la mujer más guapa del mundo», dijo Yotuel con orgullo para Gtres. Además, aclaró que no planean ampliar la familia por ahora, ya que están enfocados en dar amor y apoyo a su hijo.

Finalmente, el cubano, visiblemente molesto pero sereno, afirmó que su lucha por la libertad de Cuba sigue más fuerte que nunca. «Si ladran, es porque estamos cabalgando bien», dijo citando a El Quijote.

Con la batalla legal en curso y declaraciones que no dejan indiferente a nadie, el enfrentamiento entre Willy Toledo y la pareja de artistas promete seguir dando de qué hablar. Mientras tanto, Beatriz y Yotuel se mantienen firmes en su propósito de luchar no solo por la libertad de Cuba, sino también contra el discurso de odio que, según ellos, Toledo representa.