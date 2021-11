Willy Bárcenas continúa resignándose a vivir su vida sin sus padres. Al artista se le está haciendo bastante larga la condena que mantiene a su madre, Rosalía Iglesias, y a su padre, Luis Bárcenas, en prisión. Y las noticias que llegan desde los juzgados no son buenas ya que tras el último juicio al extesorero del PP se ha incrementado su condena en dos años más. Mientras que aguarda a que llegue el ansiado día en que sus padres obtengan la libertad, el músico cuenta con el cariño incondicional de su pareja, la poetisa Loreto Sesma para superar estos momentos tan complicados.

Ambos comparten su vida desde hace algo más de tres años. Llevan su relación con discreción para no ser protagonistas de los medios de comunicación. Eso no impidió que se les viera juntos recientemente. Willy y Lorento salieron a comer a un conocido restaurante de Madrid y allí se les vio charlando animadamente entre plato y plato. A juzgar por las imágenes, el vocalista del grupo Taburete no parecía muy contento, quizá porque tenga pocos motivos para ser feliz.

No obstante, de poco vale lamentarse y por eso continúa adelante, mirando hacia el futuro con optimismo. Es en ese punto donde el amor de Loreto, de 25 años, adquiere una importancia vital. Junto a ella mantiene una relación de lo más consolidada. Además, ella no ha tenido reparos en declararse públicamente a su chico en redes sociales: «De todo lo que podía pasar, lo mejor has sido, y serás, tú. Porque nadie tiene una risa tan honesta, porque eres un luchador nato, porque te admiro, porque ya te he escrito mil versos tontos y aún me quedan mil folios que regalarte, porque me sobran los porqués para desearte un feliz cumpleaños pero el que más pesa es que te quiero tanto y tan bien que a veces siento que no te merezco. Feliz tú. Siempre», le escribió por uno de sus últimos cumpleaños.

La primera vez que Luis Bárcenas estuvo entre rejas fue el 27 de junio de 2013. Después saldría bajo fianza el 22 de enero de 2015, pero volvió a ser un recluso el 28 de mayo de 2018. Tan solo dos días después, el 30 de mayo de 2018, Willy Bárcenas recibirá otro mazazo: el ingreso de su madre, Rosalía Iglesias en la cárcel de Soto del Real acusada de «colaboradora necesaria» dentro del Caso Gürtel que implicaba al extesorero del Partido Popular. Solo pasó una noche ya que su hijo reunió en poco más de 24 horas los 200.000 euros de fianza gracias a la ayuda de amigos y conocidos. Sin embargo, su progenitora volvería a la prisión de Alcalá Meco en octubre de 2020. Entonces, su hijo se rompió: «Arrancándome lo que más quiero de mi vida y aún no viendo la luz al final del túnel, sé que como siempre he conseguido, sacaré mi armadura especial y resistiré. Y los míos también. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes de ánimo. La joda seguirá… 💪💪💪».