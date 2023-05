Fue el pasado mes de diciembre cuando Willy Bárcenas (33) y Loreto Sesma (27) anunciaron su compromiso en las redes sociales tras más de cinco años de noviazgo. Sin embargo, ambos aseguraron que su enlace se produciría en verano no sabemos si por despiste o no, pues lo cierto es que la pareja terminó dándose el Sí, quiero el pasado 11 de mayo en una ceremonia secreta por lo civil, en la Junta Municipal del Distrito de Chamberí, a la que acudieron únicamente cuatro amigos de la pareja, no así sus respectivos padres.

Cabe recordar, en este sentido, que en el caso de los progenitores del cantante de Taburete, Luis Francisco Bárcenas (66), el que fuera tesorero del PP, está condenado a veintinueve años de prisión por sus implicaciones en casos de corrupción relacionados con la trama Gürtel, y se encuentra actualmente en régimen de semilibertad, el cual le obliga a pasar entre rejas los fines de semana y festivo. Por su parte, su madre, Rosalía Iglesias (63) está también condenada y sus permisos no han llegado todavía.

Sea como fuere, lo cierto es que a los recién casados les faltaba celebrar su incipiente matrimonio. Algo que han hecho este sábado en una reunión con sus más allegados en una finca señorial con capacidad para más de 500 invitados en los alrededores de Madrid, a la que sí habría podido asistir el matrimonio Bárcenas tras obtener un permiso penitenciario expreso. Ha sido concretamente, en la finca La Gaivota, en Aravaca, un distrito perteneciente a la provincia de Madrid que limita con el extenso parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares. El emplazamiento en cuestión dispone de casi 10.000 metros cuadrados de superficie y, fue construido a principio de los años 40. La mansión, de arquitectura regionalista, se inspira en un pazo gallego, lugar de origen de sus dueños -de ahí, su nombre: La Gaivota (Gaviota en gallego)-, y ha sido elegida antes por otras celebridades para celebrar su enlace, como Alejandra Ansón, sobrina del periodista Luis María Ansón, y su esposo, el empresario de comunicación Nacho Sampedro.

A la celebración han acudido varios rostros conocidos de la crónica social, como la influencer Ana Matamoros (22) -comúnmente conocida como Anita por su usuario en redes sociales-, hija de Kiko Matamoros (66) y de Makoke (53); o la actriz Begoña Vargas (23) reconocida por sus papeles en Alta Mar, Las leyes de la Frontera o Bienvenidos a Edén, Amaia Salamanca (37), o Alba Díaz Martín (23), la hija de Vicky Martin Berrocal (50) Manuel Díaz González El Cordobés (54).

Willy Bárcenas y Loreto Sesma se conocieron 2018, aunque no fue hasta dos años más tarde cuando hicieron pública su relación después de que durante un concierto de Taburete en Madrid, el cantante le pidiera a su novia que subiere al escenario para cantar juntos una canción.

Aunque la pareja casi nunca muestra ninguna parte de su relación en público, de vez en cuando sí se dedica gestos cariñosos a través de sus redes sociales o ante la prensa. Sir ir más lejos, hace escasas semanas, ella rompió su silencio para hablar del que ya es su marido. «Va a sonar tópico, pero de Willy me gusta todo. Lo bueno y lo malo. Aprendo todos los días de él. Por ejemplo, es cinéfilo perdido y me enseña una visión audiovisual que me ayuda mucho a escribir», comentó. «Además, es una persona que siempre quiere que seas la mejor versión de ti mismo. Siempre te anima a soñar más alto. Es una persona alegre y con mucha fuerza, que tiene mucho que ofrecer», añadió.