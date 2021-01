Willy Bárcenas, a corazón abierto: «Es duro, pero la cárcel ya es parte de mi vida»

Un apellido puede garantizarte una vida repleta de éxito pero también una cuesta arriba constante. Willy Bárcenas pertenece a la segunda estirpe. Su día a día desde hace casi una década está marcado por la polémica y la crítica. Dos ineludibles e incómodas compañeras de viaje que se ha llevado a la que es su entrevista más sincera hasta ahora. Se la ha concedido a Jesús Vázquez en el debut de éste en la plataforma MTMAD. Las barreras profesionales, el afilado cuchillo de sus detractores y la cárcel, el hijo de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, a corazón abierto.

Willy Bárcenas se sincera como nunca con @_JesusVazquez_: «La cárcel forma parte de mi vida. Es duro pero soy optimista, no me regodeo en las lágrimas» > https://t.co/CUvs9tzS4U pic.twitter.com/WVGZjSvHpF — mtmad (@mtmad) January 14, 2021

No se conocían personalmente Willy Bárcenas y Jesús Vázquez pero dada su complicidad parecía que llevaban años siendo amigos. No es fácil que el cantante de ‘Taburete’ se siente para mostrar su lado más sensible y humano, pero el presentador gallego lo ha conseguido. Desde su etapa estudiando administración hasta su época en Chile, alejado del foco mediático o el inesperado éxito de su grupo musical. Guillermo Bárcenas en estado puro.

Empecemos la casa por el tejado. El máximo interés mediático de la charla con el cantante era saber cómo había gestionado emocionalmente Willy Bárcenas tantos años de juicios. Primero, el litigio que ha llevado a sus dos padres a la cárcel; después, el escrutinio público que ha sufrido desde que empezó el proceso legal contra Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular. Willy habla sin pelos en la lengua: «Es algo muy duro con lo que me he acostumbrado a vivir y es que, aunque resulte duro, la cárcel forma parte de mi vida. Son años yendo a ver a mi padre y ahora a mi madre».

El vocalista le ha contado al entrevistador cómo se evade de la presión que le generan las críticas, sobre en todos redes sociales: «A veces me desinstalo Twitter». Además, reconoce estar muy bien rodeado: «Trabajo de lo que me gusta, tengo mis amigos de siempre, mi novia que es maravillosa… tengo tantas cosas muy buenas que no van a poder con lo otro», dice mostrando un gran optimismo.

Respecto a sus inicios, Willy Bárcenas ha desvelado que nunca soñó con ser cantante sino que comenzó a estudiar Administración: «Mi pasión era el cine, siempre quise ser director de cine. Estudié Administración de empresas por la presión de la familia y no me gustó nada, luego me fui a estudiar cine… y cuando volví no me salía casi nada de trabajo y mi primo que tenía una banda me dijo que necesitaba un cantante».

Durante un tiempo necesitó un cambio en su vida y por eso decidió marcharse a Chile. Fue una experiencia que no cumplió sus expectativas y define el volver a España como «la mejor decisión de su vida». Eso sí, su estancia en el país sudamericano le sirvió como inspiración para componer algunas canciones. Su grupo, ‘Taburete’ ha sufrido «un ataque masivo» por tener como cabecilla al hijo de Luis Bárcenas, pero Willy ha contado la realidad de su creación: «Cuando nace Taburete mi padre está en la cárcel, todas las cuentas están paradas. La amiga de la madre de uno de los del grupo nos hace un préstamo de 2.000 euros».

No ha sido fácil la vida para Willy Bárcenas, pero él no le pierde la cara a una vida que siempre mirará buscando el lado positivo.