Dejó claro Willy Bárcenas cuando su madre ingresó en prisión que rendirse no es una opción. No tiene que ser nada sencillo ver cómo tus padres acaban entre rejas por su mala práxis en política. Ha pasado un mes desde que Rosalía Iglesias entrase a su celda de Alcalá Meco. Ha sido un tiempo duro, primero de negación y progresivamente de asimilación para su hijo. Ahora, empieza a encontrar la inspiración y a dar salida a sus sentimientos a través de la música, su perfecta aliada.

Willy ha compartido una storie en Instagram que después ha borrado. En ella se aprecia un editor de texto de MAC en el que escribe unas líneas: «Voy a tener que abrir la boca, me cuesta más, no asumo la derrota. Esta canción y este final no tocan, pero estaré, resistiré por ti que me diste la vida y me cuidaste en las noches rotas». No hay duda de que están dirigidas a su madre. Unas palabras breves pero que esconden la sensación de vacío que el cantante siente al ver a sus progenitores cumpliendo condena. No termina de asumir este escrutinio que le tenía preparado el destino, pero avisa de que resistirá por amor a su madre.

Cuando se supo que Rosalía Iglesias debía entrar en prisión por su implicación en la trama Gürtel, Willy rebuscó en su álbum familiar para publicar en Instagram esta fotografía junto a su madre. El texto que la acompañaba lo decía todo: «Arrancándome lo que más quiero de mi vida y aún no viendo la luz al final del túnel, sé que como siempre he conseguido, sacaré mi armadura especial y resistiré. Y los míos también. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes de ánimo. La joda seguirá…».

Tristemente, la única esperanza que le queda ahora mismo al hijo del extesorero del PP es poder juntar en la misma cárcel a su padre y a su madre. Luis Bárcenas pidió el traslado a Alcalá Meco desde Soto del Real para coincidir con su esposa, donde se encuentra desde el año 2018. Este último es un centro penitenciario que también conoce Rosalía Iglesias ya que estuvo allí retenida durante unas horas al fallarse la resolución de la Audiencia Nacional, pero consiguió la libertad al reunir una fianza de 200.000 euros que le impuso el tribunal.

La resignación para el líder de ‘Taburete’ es inevitable, pero tras dejar a su madre en la cárcel ya avisó de que no se iba a hundir: «Son momentos difíciles pero estamos muy fuertes. Hay que tener fuerza y la tenemos, no me rindo». Willy Bárcenas canaliza sus emociones y pensamientos a través de la música. Además, su grupo musical es uno de los preferidos del público español, con más de 1.6 millones de oyentes mensuales en Spotify.

En lo personal y en la soledad que supone no tener referencias paternas en libertad, Willy Bárcenas tiene su máximo apoyo en su novia. Loreto Sesma es la mujer que lleva arropando al vocalista desde hace años. Ambos comparten una discreta relación desde hace casi tres años de la que apenas dejan muestras en redes sociales. Loreto tiene 25 años, nació en Zaragoza y se define en redes como «periodista, escritora y melómana».

Sin embargo, su última publicación juntos data de diciembre de 2019 y la duda de si continúan su relación sentimental está encima de la mesa.