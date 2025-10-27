Las redes de Meghan Markle dan muchas pistas de cómo es su vida en Estados Unidos junto al príncipe Harry. Desde hace cinco años, el matrimonio vive en Montecito, California, donde han encontrado su hogar alejados de los focos y de la Familia Real de Inglaterra. Debido a las tensiones con los Windsor, el hijo pequeño de Carlos III decidió abandonar su país para irse junto a su mujer a América del Norte, donde -en cierta medida-, consiguen tener una rutina parecida a cualquier ciudadano de a pie. De hecho, en esta recta final del mes de octubre, la protagonista de Suits ha publicado un vídeo junto a su esposo y los pequeños Archie Harrison (2019) y Lilibert Diana (2021), que han crecido mucho.

Así han crecido los hijos de Meghan y Harry

Meses después del nacimiento de Archie, Meghan y Harry se mudaron a Estados Unidos, tras considerar que en la otra punta del mundo -además de perder de vista a la Familia Real Británica- iban a tener una vida mucho más tranquila. Aunque en ocasiones puntuales el hermano del príncipe Guillermo ha regresado a su país natal, la actriz ha evitado a toda costa acompañarle. Por su parte, Meghan siempre ha dejado claro que su relación con su familia política es nula y que, desde que comenzara con Harry, siempre sintió que no le habían dado su lugar.

El príncipe Harry y su suegra, Doria Markle, preparando las calabazas de Halloween. (Fotos: Redes Sociales)

Debido a que su relación con los Windsor es nula, Meghan se siente muy libre a la hora de compartir contenido en redes sociales de su vida en América del Norte: desde sus planes hasta su propio hogar o sus recetas de cocina.

Con motivo de Halloween -una fiesta que se celebra mucho en Estados Unidos-, los Mountbatten-Windsor han disfrutado de un domingo de miedo. Tal y como Meghan ha publicado en su cuenta de Instagram, han disfrutado de un plan previo a la noche del 31 de octubre. Acompañados por la madre de la actriz, Doria Markle, el clan ha ido a un jardín lleno de calabazas para preparar las suyas propias de cara a la víspera de Todos los Santos -la festividad que se celebra en España-. «Happy Sunday» («Feliz domingo»), ha escrito la protagonista de Suits.

En las imágenes, Meghan y Harry de la mano vigilan a su primogénito, Archie, mientras recoge calabazas para decorar su hogar. (Fotos: Redes Sociales)

En este vídeo, además de compartir el plan familiar y lo enamorada que está de Harry -al que agarra en varias ocasiones de la mano-, Meghan ha dado cuenta de lo mucho que han crecido sus hijos, que siguen manteniendo su cabello anaranjado.

Aunque no enseña su rostro, la actriz de ‘Suits’ ha dado cuenta cuánto ha crecido Lilibert Diana, su hija pequeña. (Fotos: Redes Sociales)

Archie, su primogénito -al que no se le ve el rostro-, aparece corriendo por el campo mientras que la pequeña Lilibert, de 4 años, recolecta calabazas tamaño mini o de paseo en un carro con su progenitora.