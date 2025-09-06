La vida de lujo de Pippa Middleton a la que la futura reina de Inglaterra no puede acceder

Pippa Middleton mantiene un estilo de vida bastante tranquilo y alejado del foco mediático. Todo lo contrario a su hermana Kate, quien debe hacer frente a importantes obligaciones con la familia real debido a su título como princesa de Gales. Así, cuenta con la gran ventaja de que cada uno de sus pasos no son analizados a conciencia, sino que puede permitirse el lujo de moverse a su antojo junto a su esposo, James Matthews, y sus tres hijos: Arthur, Grace y Rose Louis.

La pareja contraía matrimonio en 2017, y a lo largo de los años han formado una preciosa familia numerosa. De ese modo, Middleton también ha querido transmitir sus valores en un novedoso proyecto personal; nada menos que una guardería para niños entre los nueve meses y los cinco años. Además, la abrirán en Bucklebury Farm, un lugar cargado de simbolismo para ellos.

Pippa Middleton y James Matthews, dando un paseo. (Foto: Gtres)

Se trata de una finca de más de 30 hectáreas que compraron en 2020, cerca de Berkshire, y que además de funcionar como parque de ciervos, también ofrece múltiples instalaciones, como tirolinas, glamping, atracciones y un zoológico con más de un centenar de animales. Todo en un intento por evitar la escasez de plazas en escuelas infantiles. De lo que no cabe duda, es de que el matrimonio goza de un privilegiado estilo de vida, donde mezcla su negocio con la ajetreada vida familiar.

Cuando tienen tiempo, Pippa y su esposo también realizan escapadas de lo más glamurosas, como la que hicieron a finales de julio. El matrimonio aprovechaba para viajar hasta la isla caribeña de San Bartolomé, donde precisamente poseen un exclusivo resort. Un enclave vacacional que no es apto para todos los bolsillos, ya que el alquiler de sus villas puede llegar hasta los 200.000 euros semanales. Sin embargo, entre sus grandes ventajas encontramos que allí cuentan con una gran privacidad.

Kate Middleton y su hermana Pippa, en Gales. (Foto: Gtres)

Mientras que, por otro lado, Kate Middleton y el príncipe Guillermo ya se estarían preparando para asumir las responsabilidades del trono. Aunque puede que incluyan ciertos cambios, como el lugar en el que vivirán cuando comience su reinado. Y es que todo parece indicar que ellos también optarán por mantener su propia casa, siguiendo el ejemplo de los reyes Carlos III y Camila. «Guillermo nunca va a mudarse al Palacio de Buckingham», sentencia la biógrafa oficial Ingrid Seward.

«Nunca le ha tenido cariño y probablemente no ha pasado mucho tiempo allí». De hecho, muy pronto pasarán a mudarse a Forest Lodge, en Windsor, cuya ubicación les permitirá seguir llevando a sus hijos al colegio. De ese modo, compaginan sus deberes reales, con la crianza de George, Charlotte y Louis. De esta forma, van tomando el relevo de manera silenciosa en el trono, mientras que la salud del rey Carlos III sigue siendo toda una incógnita.

Kate Middleton y Guillermo juntos. (Foto: Gtres)

Lejos de los lujosos planes de su hermana en el Caribe, Kate y Guillermo habrían pasado sus vacaciones en Balmoral, como viene siendo costumbre desde hace años por parte de la Familia Real británica. Allí, también tuvieron oportunidad de coincidir con los reyes Carlos y Camila, la princesa Ana o los duques de Edimburgo.