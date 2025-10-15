Los VIP aficionados a la tauromaquia y a las costumbres españolas se dieron cita el pasado 14 de octubre en el centro de Madrid para presentar la primera edición de la Feria de Mayo 2026. Entre los rostros conocidos se encontraba Victoria Federica, que acaparó todas las miradas con su rompedor look woman in black. La sobrina de Felipe VI, que el pasado año fue imagen de la Feria de San Isidro, tiene pasión por la cultura goyesca y es por ello que no podía faltar a este evento.

Un total look negro con un guiño muy español

Victoria Federica es, para muchos expertos, todo un icono en el mundo de la moda e inspiración para una nueva generación. La presencia de la joven en eventos nunca suele pasar desapercibida y, en gran parte, por sus estilismos. En lo que se refiere a los looks que luce cuando asiste a eventos de este calibre, la prima de la heredera al trono español no suele fallar. De hecho, en su última reaparición pública, ha dado toda una lección de estilo en la que no han faltado tendencias.

Victoria Federica en la presentación de la primera edición de la Feria de Mayo. (Foto: Gtres)

Si hace unas semanas era Begoña Gómez la que se paseó por las calles de Madrid al más puro estilo femme fatale, ahora es la hija de doña Elena de Borbón la que ha sacado de su fondo de armario una prenda muy aclamada -en los últimos meses- por el público femenino.

Para el photocall de La Feria de Mayo, la creadora de contenidos ha apostado por un total leather look de Bally compuesto por una chaqueta ajustada a la cintura y una falda midi que ha complementado con unos stilettos negros. La parte superior del atuendo, que se vende como una camisa cropped de piel negra, tiene un coste de 2.650€ que se suma a la falda de piel de tipo lápiz, de 1.700€. Un estilismo que no está al alcance de todos pero que se puede conseguir en marcas low cost.

El look ‘femme fatale’ de Victoria Federica. (Foto: Gtres)

En cuanto a los complementos, y para romper con el negro, Victoria Federica hizo un guiño a la moda española al llevar junto a su bolso -también de Bally (995€)- un par de claveles rojos. Una flor que se relaciona con la tradición y las costumbres españolas y, sobre todo, con la tauromaquia.

Un atuendo que también llevó la modelo Laura Sánchez, que tampoco faltó a esta cita. La maniquí, a diferencia de la nieta de Juan Carlos I, lució estos claveles en su pelo. Una opción que recuerda mucho a las ferias populares de España, como la de Sevilla o Jerez.

Entre los VIP que asistieron al evento, tampoco quisieron faltar la cantante Sofía Ellar, que lució un vestido de dos piezas de estampado floral; el torero Óscar Higares, el cantante Juan Peña o Antonio Carmona, que llevan por bandera y con mucho orgullo las tradiciones de nuestro país.