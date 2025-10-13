La entrañable imagen con la que Victoria Federica ha celebrado la inesperada retirada de Morante

La infanta Elena fue una de las asistentes a la última de las corridas de la Feria de Otoño en Las Ventas. Una celebración que coincidió con el Día de la Hispanidad y en la que Morante de la Puebla sorprendió cortándose la coleta en medio del ruedo. El diestro se despidió tras una tarde gloriosa, en la que salió a hombros por la Puerta Grande, cortó dos orejas y le brindó un toro a Isabel Díaz Ayuso y otro a Santiago Abascal. A la presidenta de la Comunidad de Madrid le dedicó unas palabras y destacó su valentía y su apoyo al mundo de la tauromaquia.

Una tarde de toros que no quisieron perderse muchos rostros conocidos del panorama nacional, como Nuria González, Carmen Lomana, Enrique Cerezo, Ana Botella, Tana Rivera, Tomás Páramo y Ortega Cano entre otros. La retirada de Morante de la Puebla fue toda una sorpresa, ya que nadie se esperaba que el diestro tomara esta decisión y se cortase la coleta ante miles de aficionados completamente estupefactos ante su actitud.

La infanta Elena con Victoria Federica en Las Ventas. (Foto: Gtres)

La hija menor de la infanta doña Elena, muy aficionada a los toros -algo que ha heredado de su madre y de su abuelo, el Rey Juan Carlos-, ha querido compartir a través de su perfil público una fotografía en homenaje a Morante de la Puebla. Victoria Federica de Marichalar es muy activa en las redes y, de hecho, se ha convertido en los últimos años en un rostro habitual de eventos relacionados con la moda y el entretenimiento.

El gesto de Victoria a Morante

Ha sido a través de los stories de su perfil donde la sobrina del Rey Felipe VI ha publicado una fotografía en blanco y negro junto al diestro. Una imagen en la que se ve a Morante de la Puebla vestido con una especie de albornoz o bata de rayas y una copa en la mano. A su lado, la hija de la infanta Elena con unos vaqueros anchos, una camiseta y gafas. Victoria no ha escrito ningún mensaje, pero sí que ha puesto un corazón al lado de la instantánea, en la que ambos posan sonrientes y un poco abrazados.

Victoria de Marichalar con Morante de la Puebla. (Foto: Redes sociales)

Una imagen que refleja la especial relación que la sobrina del Rey Felipe VI tiene con el torero, al igual que con otras figuras del mundo de la tauromaquia como es el caso de Andrés Roca Rey, con quien incluso se llegó a hablar de algo más que una amistad.

Victoria Federica en una corrida de Morante de la Puebla. (Foto: Gtres)

La fotografía destila complicidad y cercanía, de hecho, la instantánea fue tomada en el Hotel Wellington de Madrid, donde se alojaba el diestro y al lugar al que se dirigió tras finalizar la corrida y salir por la Puerta Grande de Las Ventas. Morante de la Puebla terminó la jornada en el hotel, rodeado de un grupo de amigos y de admiradores que quisieron celebrar la apoteósica tarde, así como la inesperada retirada del diestro.