Victoria Federica es una gran aficionada de los toros, de ahí que no resulte extraño verla en las corridas más importantes de la temporada. La hija de la infanta Elena sigue compaginando su carrera de influencer con una envidiable vida social en la que la tauromaquia juega un papel fundamental.

Prueba de ello es el plan del que la joven decidió disfrutar durante el pasado sábado, puesto que se trasladó a la plaza de toros de Las Ventas para vivir una tarde de toros que ha dado mucho de qué hablar. Acudió al evento en compañía del joven empresario con el que se le ha relacionado en las últimas semanas tras su ruptura con Jorge Bárcenas y para ver torear nada más y nada menos que a su ex, Gonzalo Caballero.

Desde que la nieta del Rey Juan Carlos puso fin a su historia de amor con el dj, mucho se ha hablado de que podría haber iniciado una nueva relación sentimental con Santiago Moyano, un joven relaciones públicas con el que comparte una estrecha amistad desde hace años. No obstante, por el momento, ninguno de los dos ha querido confirmar, aunque tampoco desmentir, este supuesto idilio amoroso del que todo el mundo habla.

Sea como fuere, lo cierto es que, alejados de posibles miradas indiscretas, los amigos se sentaron juntos durante el pasado sábado para ver los toros mientras mantenían una amenizada conversación marcada por las risas y la complicidad, que se vio interrumpida por un trabajador de la plaza. El empleado se acercó a la sobrina del Rey Felipe VI y a su amiga para decirles que tenían que moverse y sentarse dos filas más abajo, una petición a la que ambas hicieron caso, pero que no llegó a impedir que Victoria de Marichalar y su amigo Santiago siguieran hablando y compartiendo risas y confidencias.

Para quien no tuvieron palabras fue para la prensa. Minutos antes del inicio del festejo taurino, Moyano fue visto a su llegada a la plaza, un momento en el que, a pesar de ser preguntado por su posible romance con la hija de la infanta Elena, él prefirió tratar de pasar desapercibido recurriendo a su lado más hermético.

Al término de la corrida, las cámaras de Gtres lograron captar a Victoria Federica, que rodeada de un grupo de amigas, abandonó el lugar sin querer pronunciarse ante la polémica sentimental que le rodea en la actualidad. Algo abrumada por la persecución de los medios, la nieta del Rey Juan Carlos terminó diciendo: “Yo estoy muy bien, pero no voy a contestar a nada”.

Otro de los datos más llamativos de la jornada es que Victoria Federica quisiese ir a ver torear a su ex, Gonzalo Caballero, con quien compartió un idilio de unos meses, que no logró llegar a buen puerto. Tal y como reconoció el torero en su momento, fue él quien decidió poner punto final a su historia de amor para centrarse en su carrera. Sin embargo, no parece que entre ellos exista una mala relación ni mucho menos, ya que, en caso contrario, lo más probable es que la sobrina del Rey Felipe VI no hubiese acudido a este evento. Son varias las veces que han coincidido y muy halagadoras las palabras pronunciadas por el maestro siempre que se le ha preguntado por ella.

Broche de oro al gran día

Y es que, lejos de querer hacer de este gran día algo corto y pasajero, Victoria Federica quiso seguir disfrutando de la noche del sábado realizando un divertido plan junto a sus amigas más íntimas.

Así, recurriendo a su lado más alocado y jovial, la hermana de Froilán compartió un paseo en patinete eléctrico con una de sus amigas, con quien se dejó ver transitando las céntricas calles de la ciudad sin perder la sonrisa que tanto le caracteriza. Con el teléfono en mano y agarrada a su acompañante, la encargada de manejar el medio de transporte, la sobrina del Rey Felipe VI vivió un momento de lo más divertido que, sin duda, quedará grabado para el recuerdo.