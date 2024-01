Victoria Federica comparte plan con Jennifer López en Paris

La pasión por la moda de Victoria Federica es conocida por todos, y ha sido precisamente esta afición la que le ha llevado a compartir, el pasado fin de semana, espacio y tiempo con una popular artista internacional que acaparó gran parte de todas las miradas a su llegada. Se trata de Jennifer López quien, de acuerdo con las fotografías difundidas, acudió al mismo evento que la sobrina del Rey Felipe VI celebrado en Paris. Cabe recordar que enero es el mes en el que la ciudad del amor se brinda con la alta costura, llenándose de multitud de desfiles de prestigiosas firmas, no aptas para cualquier bolsillo.

Es el caso por ejemplo de la casa Shicaparelli, quien ha arrancado la Semana de la Alta Costura de la capital francesa presentando su colección primavera-verano 2024. Sin duda, un acto capaz de reunir a diferentes famosos de distintas nacionalidades entre su público, como han sido Victoria Federica y Jennifer López, entre muchas otras. Este plan compartido por ambas posiciona a la hija de la infanta Elena en un gran prestigio que, poco a poco, está consiguiendo con su intachable trayectoria como influencer. Y es que es un hecho que la agenda profesional de la apodada como Vic por su círculo más allegado es cada vez más extensa y compartida con grandes celebridades.

Desfile de Shicaparelli en Paris/ Instagram

Aunque han sido pocas las fotografías que han trascendido de Victoria Federica en el desfile mencionado, más allá de los stories que ella misma ha compartido en su cuenta oficial de Instagram confirmando su asistencia, Jennifer López ha eclipsado gran parte de los titulares de las últimas horas tras llamar la atención por el cambio de look con el que posó a su llegada, al mismo tiempo que deslumbró con un imponente abrigo blanco con flores blancas de diseño y unas gafas doradas y arqueadas que se llevaban el gran protagonismo del outfit elegido por la artista. Por su parte, Victoria Federica, optó por un mono de cuadros blancos y negros acompañado por una chaqueta bomber de color verde y unos mocasines negros con unos detalles en dorado a juego con la cadena del bolso.

