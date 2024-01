Victoria Federica más sincera que nunca: de su relación con su hermano Froilán a su vida amorosa

Victoria Federica ha hablado como nunca de los aspectos más personales de su vida. Desde que se adentró en el mundo de las redes sociales, la hija de la Infanta Elena, se ha convertido en una de las jóvenes más aclamadas por las nuevas generaciones. Durante todo este tiempo, han sido muchas de las especulaciones que se han hecho de su vida privada, a pesar de ello, la nieta del Rey Juan Carlos ha entrado muy pocas veces en estas polémicas. Sin embargo, todo esto ha cambiado y ha desvelado muchos detalles que hasta ahora, eran desconocidos.

Pese a pertenecer a la Familia Real Española, Victoria Federica ha roto con los estereotipos clásicos de los miembros de la realeza, siendo la única que tiene un perfil abierto en Instagram con casi 300.000 seguidores: “Todo en la vida tiene una doble cara, no todo son luces. Intento adaptarme a las cosas nuevas que me suceden, no todas son buenas, pero lo importante es saber gestionarlas y madurar con ellas ha dicho la hija de Jaime de Marichalar, a la periodista, Pilar Vidal, del diario ABC, sobre cómo se siente habiendo nacido en la Familia Real. “No es fácil contestar a eso, porque la normalidad es algo que cada uno tendrá una opinión de su modelo de vida normal. Hay aspectos de mi vida que yo puedo ver como normales y sé que es difícil que alguien lo vea igual, pero yo vivo de esa manera desde que era pequeña y trato de llevarlo lo mejor posible, valorando lo que tengo y siendo responsable”, ha continuado contestando.

Victoria Federica junto a su hermano Froilán/ Gtres

Durante todo este tiempo, uno de sus mayores apoyos ha sido su hermano mayor, Froilán, con el que tan solo se lleva dos años de diferencia: “La relación que comparto con mi hermano es cercana y especial. Es una conexión basada en el cariño, la confianza y el apoyo mutuo. La base de nuestra relación está cimentada en el respeto y en la aceptación incondicional de quiénes somos. Es reconfortante saber que, pase lo que pase, siempre puedo contar con él, y viceversa”, ha dicho sobre su compañero de vida. Desde que la Infanta Elena tuvo a su segunda hija, Victoria, la joven no se ha separado de su hermano mayor. En múltiples ocasiones, ambos han sido capturados por las cámaras disfrutando de grandes planes juntos.

Victoria Federica junto a su expareja, el DJ Jorge Bárcenas/ Gtres

Respecto a su vida más sentimental, durante estos años, han sido muchos con los que se ha relacionado con Victoria Federica. Sin embargo, han sido muy pocas, por no decir, ninguna, las veces que la sobrina del Rey Felipe ha confirmado un romance. “Nunca me ha gustado hablar demasiado de mis relaciones, principalmente por respeto a la otra persona. Lo que hablen por fuera no puedo controlarlo. Pero respondiendo a su pregunta, no, no he tenido tantas parejas como se ha comentado”, ha revelado. Cabe recordar, que su relación más estable fue con el DJ Jorge Bárcenas, y posteriormente estuvo con el torero Gonzalo Caballero y el piloto de Moto2, Albert Arenas.