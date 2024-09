De evitar las cámaras a dar el salto televisivo: cronología del ascenso público de Victoria Federica

Nacida el 9 septiembre del 2000, Victoria Federica de Marichalar y Borbón siempre había optado por la fórmula del hermetismo a pesar de que las cámaras la han acompañado desde el día en el que nació por los lazos de sangre que la unen a la Familia de Su Majestad el Rey.

Cuando tan solo era una niña eran contadas las ocasiones en las que aparecía en la crónica social de nuestro país. Su figura quedaba relegada a un segundo plano hasta que fue creciendo. Después, durante su relación con Jorge Bárcenas fue protagonizando algún encuentro con la prensa, aunque sin prestar declaración alguna. Terminaron su relación en mayo de 2022.

Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados en una fecha clave que cambió su rol públicamente de manera radical. En octubre de 2021, Victoria Federica tomó la decisión de abrir su cuenta de Instagram al público en general. A partir de ese instante su popularidad fue in crescendo.

La infanta Elena junto a sus hijos. (Foto: Gtres)

A medida que fueron pasando los días su número de seguidores fue aumentando. En una semanas se cumplirán tres años de esta determinación y desde entonces la hermana de Froilán ha logrado reunir a cerca de 300 mil followers que siguen de cerca sus pasos. En la citada plataforma, la influencer comparte pequeñas píldoras de su día a día. De hecho, gracias a esta ventana digital se ha podido conocer parte de su círculo más cercano. Victoria comparte su tiempo con su gran amiga Rocío Laffón, así como con el matrimonio formado por María García de Jaime y Tomás Páramo, entre otros amigos.

Su primera entrevista

Nada hacía presagiar que hablaría ante un medio de comunicación y, sin embargo, sorprendió al hacerlo. En marzo de 2022 pronunció sus primeras palabras en la revista Elle. «Quiero mostrarme ante la gente para que me vean tal cual soy», expresó. Esas declaraciones sólo fueron el principio de una andadura pública marcada por los photocalls, los eventos y las fiestas a las que acude.

Victoria Federica, en un evento. (Foto: Gtres)

En el ‘pódcast’ de Vicky Martín Berrocal

Nos remontamos a mayo de 2024. Victoria Federica volvió a mostrar su faceta más cercana y lo hizo junto a Vicky Martín Berrocal en el pódcast A solas con… Un espacio de entrevistas liderado por la reconocida diseñadora. Fue entonces, cuando confesó que tenía que ser meticulosa a la hora de elegir las amistades. «Tengo que tener mucho cuidado al principio, porque hay gente que puede acercarse por interés», indicó. «Creo que buenos amigos los tengo contados con los dedos de las manos, pero, es cierto que, aunque no sean de los íntimos, buenos amigos sí que tengo», añadió.

En el marco de esta intervención, Victoria también reveló el motivo por el que se expuso públicamente al abrir sus redes sociales. «Estaban sacando cosas mías, bueno y siguen, y dije, igual si me abro las redes, enseño lo que quiero enseñar de mí y lo mismo ya no me dan tanta caña. Más o menos yo quise coger el control de la situación, se iba de madre, decían cosas que me afectaban», confesó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

A finales del mes de agosto, la hija de la infanta Elena volvió a acaparar la primera plana mediática al protagonizar la portada del mes de septiembre de Harper’s Bazaar. Además de posar con looks taurinos para el reportaje volvió a sincerarse como nunca. Es más, habló de su entorno familiar «Mi familia es lo más importante. Además de firmes valores y tradiciones, lo principal que me han tratado de inculcar es la humildad», indicó, orgullosa.

Su debut en la televisión

Era impensable que Victoria hiciera declaraciones en los medios y sucedió. Lo mismo ha ocurrido con su debut televisivo. Primero fueron los rumores y más tarde la confirmación. En febrero de este mismo año se conoció que la hermana de Froilán estará presente en la nueva temporada de El Desafío. Durante 3 meses ha tenido que someterse a diferentes pruebas para poder superarlas al igual que el resto de sus compañeros. Está muy ilusionada con este proyecto y también cuenta con el apoyo de su familia directa.

Su primera entrevista televisiva

El 9 de septiembre, Victoria Federica hará su primera entrevista en televisión. La sobrina del Rey emérito se convertirá en la primera invitada de la semana de El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos en Antena 3. Realizará esta intervención en la también conocida como caja mágica para promocionar la nueva temporada de El Desafío, formato en el que participa.

El programa ya finalizó sus grabaciones y se encuentra en la parrilla de salida para su inminente estreno. Será a principios de 2025, cuando Victoria Federica aparecerá en la pantalla frente al telespectador mientras intenta superar las diferentes pruebas. ¿Se hará con la primera posición y ganará el concurso de retos?

Victoria Federica debutará en ‘El Hormiguero’. (Foto. Antena 3)

Esta intervención en el formato de las hormigas más famosas de la televisión es la primera que hace Victoria Federica. De esta manera confirma que, aunque en un pasado la fórmula de la discreción marcó los tiempos de sus primeros años de vida conforme ha ido pasando el tiempo ha cambiado de parecer.

Aunque hay un paso que todavía no ha dado. Vic (como se hace llamar en su perfil de Instagram) no atiende a la prensa cuando hace un photocall. Se trata de una línea roja que, por ahora, parece no querer traspasar. Será el paso del tiempo el que determine si también da este paso al frente en cuanto a su esfera pública se refiere.