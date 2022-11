Victoria Federica se ha convertido en uno de los personajes más destacados del panorama nacional. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha pasado de ser una joven discreta y que prefería pasar desapercibida a estar en un primer plano e incluso ocupar portadas. Ella misma ha declarado en varias entrevistas su gusto por la moda, que ha heredado de su padre, muy vinculado a este entorno.

Aunque no es una influencer al uso, sí que es muy activa en redes sociales y su perfil es un importante reclamo para las marcas. De hecho, son muchos los eventos de moda en los que participa, en los que derrocha estilo y elegancia. Algo que, según ha trascendido, habría generado incomodidad a sus padres, que no están muy conformes con el hecho de que Victoria haya dejado a un lado los estudios en un prestigioso centro de Madrid para dedicarse por completo a esta nueva faceta. Es más, parece que la nieta de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía ha tenido algún que otro desencuentro con su madre en los últimos tiempos.

A pesar de que ni Victoria ni la duquesa de Lugo se han pronunciado sobre este supuesto distanciamiento a raíz de los estudios de la joven, la sobrina de Felipe VI acaba de conceder una entrevista a una conocida publicación en la que hace referencia a su madre. Victoria se ha convertido en la protagonista de la portada de la edición de este mes de la revista InStyle, donde vuelve a demostrar su elegancia. Un número especial que coincide con el decimoctavo aniversario de la publicación.

En una extensa entrevista, Victoria explica quiénes son sus referentes de estilo: «tengo un estilo muy propio, pero mi padre y mi madre han sido las dos grandes influencias en mi vida», asegura la joven. De su madre, Victoria destaca su gusto por lo clásico, mientras que comenta que de su padre ha heredado la capacidad para jugar con lo inesperado. «Observar la manera de vestir de mis padres ha sido una ventaja porque he visto con normalidad el seguimiento de las tendencias y me ha permitido tener, desde hace tiempo, un gusto personal bastante definido», asegura la nieta de don Juan Carlos y doña Sofía. Victoria es muy consciente de lo que supone el entorno en el que ha nacido, los privilegios y las responsabilidades.

La hija de la Infanta Elena habla en esta entrevista de algunos aspectos pocos conocidos de su vida, como su relación con sus primos, con los que asegura tener un contacto estrecho. Para ella, la exposición mediática no es un problema, sino que considera que puede ser una ventaja, porque le permite darse a conocer mejor, aunque no siempre es fácil. Asimismo, recalca que su objetivo no es ser influencer, a pesar de que su entorno de amigos esté formado por muchos de los influencers más destacados del panorama español. «Ahora estoy en una etapa de aprendizaje, pero desde el principio he tenido claro que quiero que mi trabajo se enfoque en proyectos a largo plazo que me permitan ir conociendo todas las etapas del proceso», ha dicho.