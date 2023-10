El pasado martes, el nuevo espacio televisivo presentado por Ana Rosa Quintana (TardeAR) quedó marcado por la polémica protagonizada por Vicky Martin Berrocal y Laura Sánchez. Las dos colaboradoras se introdujeron en un debate que generó ciertas discrepancias entre ambas por las diferentes opiniones que manifestaban acerca de la gordofobia. Todo comenzaba cuando la diseñadora de moda desvelaba que había perdido 27 kilos en los últimos tres años: «Yo he tenido obesidad diagnosticada. Pesaba 97 kilos y cuando fui al médico me diagnosticó obesidad. Y de pasar de obesidad a sobrepeso me ha costado muchísimo. Pero ahora estoy bien», reconocía.

De acuerdo con las declaraciones de Vicky, en su caso no vivió sentirse señalada por la sociedad, pero reiteraba que «muchísimas mujeres no paran de escribirla porque no saben qué hacer» al sentirse juzgadas. Era en ese momento cuando Ana Rosa Quintana le preguntaba a Laura Sánchez, la otra colaboradora, cómo era dedicarse a la industria del modelaje teniendo «una talla normal»: «Yo tengo una talla normal, sí», respondía, provocando una reacción molesta en Vicky al otro lado de la mesa. «Perdona, pero no. Eso no es normal. Ella mide 1,80 y tendrá una 36 de talla. Eso será lo normal para ti. Para mí es una 40 o una 42. Tú no eres una talla normal», reprochaba.

Vicky Martín Berrocal en el plató de ‘TardeAR’/ Mediaset

Desde su punto de vista como modelo, Laura contestaba a su compañera no estando de acuerdo con sus palabras: «¿Qué es una talla normal? Me hace gracia lo de que no hacéis ropa o no desfiláis para gente normal. ¿Yo que soy? ¿Anormal?», replicaba Sánchez. «Yo mido 180 y peso 58 kilos. Como muy bien por mi salud. Tengo una genética maravillosa, pero también hago ejercicio todos los días que puedo. Partiendo de esa base, tenemos que extender la moda a todos los cánones y todo tipo de mujeres», proseguía.

Laura Sánchez en el programa ‘TardeAR’/ Mediaset

Al escuchar dichas cifras, Vicky Martín Berrocal se quedaba sorprendida y lanzaba una dura reprimenda a su compañera: «Una chica que mide y pesa eso, no tiene que tener ni estómago», señalaba. «Yo me dedico a la moda y hago tallas para todo el mundo, porque a mí me pasó que con 14 años en una tienda me dijeron que no había talla. Tú has dicho tengo una talla normal. No tienes una talla normal, corazón mío. No digas que una talla normal es una 36 o 34. Entonces las señoras que están en sus casas se van a mirar al espejo y nunca se van a gustar. Ese es el problema», insistía la diseñadora. Laura seguía sin estar de acuerdo con su compañera y reiteraba que «tenía una talla normal» por su peso: «Si tuviera otro peso, estaría en otra talla normal», decía, provocando que los demás miembros de la mesa de debate mostraran también su contrariedad a su opinión.