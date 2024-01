El curioso viaje de Tamara Falcó después de confesar sus conflictos con Íñigo Onieva

Tamara Falcó está de plena actualidad porque ha confesado en el programa de televisión donde colabora que tiene conflictos con Íñigo Onieva. Como todas las parejas, los marqueses de Griñón sufren discusiones y la influencer considera que lo más honesto es compartir esta faceta con su querido público. Tamara muestra su vida en las redes sociales y quiere que sus fans tengan una visión completa de su presente.

Tamara Falcó genera mucho dinero en su cuenta de Instagram. Ha firmado acuerdos con muchas empresas importantes y trabaja de creadora de contenido para marcas con mucho peso en nuestro mercado. Recientemente ha desvelado cuál ha sido el destino de su último viaje, un viaje que ha hecho justo después de anunciar las discusiones que tiene con Íñigo.

Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ / GTRES

La marquesa se ha trasladado hasta Alicante para pasar unos días en una clínica donde pretende descansar y alejarse del foco mediático. Recordemos que hace un tiempo estuvo en Suiza. Según contó ella misma, sentía que había ganado peso durante las vacaciones de Navidad y se puso en manos de especialistas para recuperar su antigua figura.

Un curioso destino: SHA Wellness Clinic

Curiosamente, después de explicar qué tipo de discusiones y conflictos tiene con Íñigo Onieva, la colaboradora de El Hormiguero se ha desplazado hasta Alicante para visitar SHA Wellness Clinic, un centro especializado en tratamientos que buscan la relajación. Casualidad o no, Tamara ha compartido la experiencia con sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara Falcó (@tamara_falco)

«Acabamos de terminar nuestras últimas horas en SHA Wellness Clinic. Nos queda nuestra última comida y la verdad es que volvemos a Madrid totalmente renovados», ha escrito en su cuenta de Instagram. Dejando a un lado su ejército de detractores, nadie puede negar que Tamara Falcó disfruta de un gran poder mediático, por eso hay tantas firmas interesadas en trabajar con ella.

En este caso ha dejado claro que su estancia en la clínica ha sido «una experiencia privilegiada» porque ha podido «conocer a todo el equipo del centro». Ha recomendado visitar este centro para alejarse del ruido y pasar unas horas en manos de buenos profesionales.

Tamara Falcó, encantada con su último viaje

La hija de Isabel Preysler se ha quedado fascinada al descubrir la profesionalidad del centro que ha visitado en Alicante. «Están haciendo una labor muy importante como que conozcas tu cuerpo y tu mente. Está claro que si tuviera que destacar algo es el increíble trato y después la comida, que está deliciosa», comenta al respecto.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva / GTRES

También ha explicado: «Si hay alguien a quien le interese hay un libro donde dejan toda su filosofía». Es curioso que Tamara haya visitado un centro de relajación justo después de confesar sus conflictos con Onieva.

La aristócrata ha intentado ser justa y ha reconocido su parte de culpa. «Cuando estoy enfadada odio que me pregunten si estoy enfadada. Es que nuestros cambios hormonales como mujeres son difíciles de controlar. Íñigo tiene la mecha mucho más corta que yo, pero yo tardo mucho más en desenfadarse», declara en El Hormiguero. «Yo puedo estar hasta que se levanta, me abraza y me pregunta: ‘¿Podemos pasar ya de esto?’. Tardo. Yo puedo pasarme un montón de tiempo».