Todo está preparado ya para una de las bodas más esperadas de la temporada, la de Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova. Este sábado, la hija mayor de Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Pedro López-Quesada se casa en la finca madrileña Soto de Mozanaque. Un enlace al que se espera que asistan algunos de los rostros más importantes de la sociedad española, así como miembros de la familia del Rey. La Reina Letizia será una de las grandes ausentes, dado que tiene compromisos de agenda ineludibles. La esposa del Rey estará en la capital francesa apoyando a los deportistas en los Juegos Paralímpicos.

La ceremonia religiosa se celebrará a media hora de la tarde y, algunos de los detalles que más expectación han generado tienen que ver, precisamente, con el look de la novia. Victoria ha confiado en el buen hacer de uno de los modistas más importantes del panorama nacional, Lorenzo Caprile, que ya fue el encargado de vestir a su madre en su enlace en junio de 1994. No ha trascendido mucha información sobre cómo será el look de la novia, pero todo apunta a que será de estilo clásico.

Victoria López-Quesada, en Marín. (Foto: Gtres)

Aunque Victoria estrenará vestido en lugar de recuperar el de su madre, sí que va a llevar el velo que usó su abuela, la princesa Ana, con el infante don Carlos. Además, es muy probable que la joven recupere la tiara de botones con diamantes que lleva varias generaciones en la familia de su madre. Esta pieza ha sido lucida por muchas de las novias Borbón-Dos Sicilias, pero no por todas.

Por ejemplo, en el año 2001, Inés de Borbón aportó por convertir en tiara un original collar de corales que le había regalado la familia de su prometido, Michele Carrelli Palombi di Raiano. Ella sí que recuperó el mismo vestido de Pierre Balmain de su madre, que no lució la tiara de los botones, sino una diadema de diamantes y perlas que había pertenecido a la reina María Carolina de Nápoles.

Victoria Federica acompañada de Victoria López-Quesada. (Foto: Gtres)

La discreción ha caracterizado tanto el noviazgo de Victoria López-Quesada, como la organización de la boda, pero sí han trascendido algunos datos. Según ha publicado la revista ¡Hola!, el catering estará a cargo de Ciboulette, mientras que de las flores se ocupará Aquilea.

Invitados royal

Se espera que muchos rostros conocidos acompañen a la pareja y a su familia en este feliz día. Entre ellos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y su esposa, Teresa Urquijo, por los vínculos familiares de Teresa con la novia, que no faltó a su boda y ejerció como dama de honor.

Victoria López-Quesada, con su prometido. (Foto: Gtres)

La Reina Letizia será la gran ausente en la jornada, aunque Felipe VI acudirá, debido a que es padrino de Victoria López-Quesada. De la misma manera, están invitadas las infantas Elena y Cristina con sus hijos, aunque no se sabe con certeza quiénes asistirán. Tampoco se ha confirmado si Juan Carlos I y la Reina Sofía acompañarán a Victoria en su enlace, aunque su presencia es previsible.